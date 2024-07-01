Большой ярмаркой отметили в Кенозерье вступление в ЮНЕСКО

В деревне Вершинино Кенозерского национального парка прошла традиционная Успенская ярмарка, на которой собрались мастера из Архангельской и соседних областей. В этом году ярмарка была особенной — местные жители и гости деревни праздновали вступление культурного ландшафта «Заповеданное Кенозерье» в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как и всегда, ярмарка началась с торжественного шествия от символа Кенозерья — Никольской часовни — к торговой площади. В этом году в праздничной программе участвовали сразу девять творческих коллективов. Изюминкой стало участие ансамбля барабанщиков «29 БИТ» в праздничной процессии: песни фольклорных коллективов и переливы гармони в этот раз сопровождались раскатистыми ритмами, слышными по всей округе.

На открытии ярмарки выступила первый директор Кенозерского национального парка Елена Флегонтовна Шатковская. Она поздравила кенозёр и всех жителей Архангельской области с без преувеличения грандиозным событием:

«Прошло всего лишь 33 года, и ЮНЕСКО подтвердило мировое значение Заповеданного Кенозерья! Подтвердило, что Кенозерье как уникальный, целостный, духовный историко-культурный и природный комплекс в концентрированном виде воплощает в себе всю живую полноту Русского Севера. Наш объект всемирного наследия называется „Заповеданное Кенозерье“, и в этом названии заложен глубокий смысл. Наше наследие — это то, что заповедано и завещано предками. Это они, с удивительным чувством меры и красоты, в бескрайних лесах, на берегах многочисленных озёр возводили дома, церкви, часовни. Выдающиеся деревянные сооружения прошедших веков — вещественные символы высокого уровня культуры в прошлом и одновременно достойный вклад России во всемирное культурное наследие. Да, эти ценности созданы не нами, но они именно нам доверены. И это огромная ответственность. Включение „Заповеданного Кенозерья“ в Список ЮНЕСКО — это наш низкий поклон предкам, нашим бабушкам и дедушкам — нашей памяти и совести, без чьей тихой молитвы выстоять нам было бы гораздо сложнее. Что касается лично меня, я пока не могу сформулировать свои ощущения. Но кажется, что я прожила жизнь не зря. Спасибо всем причастным к этому знаменательному событию!»

Поздравила всех собравшихся и руководитель Кенозерского национального парка Александра Яковлева. Она отметила, что включение Кенозерья в Список объектов ЮНЕСКО — это, с одной стороны, признание значимости наследия для всего человечества, а с другой — качества управления этим наследием:

«Это наивысшее признание ценности территории на планете. Представляете, наши кенозерские деревни теперь известны во всем мире! Наши деды и прадеды создавали и хранили Кенозерье. Мы получили в наследство этот бесценный дар, и нам его сохранять и развивать, нам передавать его внукам и правнукам. И от каждого из нас с вами зависит судьба этой территории. Любить — это глагол. Это значит быть неравнодушными и активными, это значит не проходить мимо, это значит хранить и приумножать!»

От местных жителей участников праздника поздравила хранительница Никольской часовни Лидия Викторовна Краскова.

«Хорошо, что мы живем в национальном парке, ведь нам надо беречь свою землю, людей, часовни, церкви, всю нашу красоту здесь», — сказала Лидия Викторовна.

Заместитель главы администрации Плесецкого муниципального округа Сергей Куницкий в своём поздравлении отметил, что родное для северян Кенозерье теперь официально по своей ценности признано наравне с озером Байкал, вулканами Камчатки и другими достояниями всего населения планеты. И подчеркнул, что больше всего Кенозерье славится своими прекрасными, добрыми людьми.

Сохранение традиционных ремёсел — одна из важнейший задач Парка. И Успенская ярмарка проводится в том числе и для стимулирования промыслов, издревле существовавших на Русском Севере. Под песни фольклорных коллективов из Каргополя, Вологды и с берегов Кенозера на ярмарке бодро шла торговля: продавали берестяные изделия, традиционные северные игрушки, куклы, корзины и коробы, и, конечно же — различные вкусные товары. Сыровар из Вершинино Александр Крехалев, например, угощал гостей своим сыром, сделанным из молока кенозерских коров.

«Сегодня я провожу дегустацию и продаю различные сыры с моей сыроварни: с укропчиком, с различными семенами и специями, йогуртные сыры, пармезан и ещё один сорт девятимесячной выдержки», — рассказал Александр Николаевич.

Развитию сферы гостеприимства в Парке уделяется особое внимание. Именно поэтому инициативы местных жителей по открытию гостевых домов поддерживаются и поощряются. Второй год подряд на Успенской ярмарке подводятся итоги конкурса «Сельский отельер года». В номинации «Стремление года» победила Галина Кичакова из Вершинино и её гостевой дом «Горы, 19», призом для неё стал сертификат на 10 тысяч рублей в интернет-магазин. А лучшим в этом году был признан гостевой дом «Куликово поле» семьи Куликовых из деревни Морщихинская. Победители получили сертификат на 40 тысяч рублей на развитие своего дома.

В финале ярмарки для гостей прошла праздничная дискотека от кавер-группы «Танцплощадка» из Каргополя. Танцы под всем знакомые хиты продолжались до самого наступления темноты. Затем действо продолжилось на берегу озера ярким фаер-шоу от коллектива «ButterflyShow». А увенчал праздничную Успенскую ярмарку грандиозный салют над Кенозером, приковавший к себе взоры более сотни гостей и местных жителей Вершинино.



