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Путин поклонился творению Андрея Рублева

    Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июня 2024 года посетил Свято-Троицкую Сергиеву лавру. У Троицкого собора Лавры Президента встречал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    В соборе главу государства сопровождали Предстоятель Русской Православной Церкви, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и наместник Троице-Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

    Владимир Путин поклонился иконе Святой и Живоначальной Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым. Эта икона была создана в первой половине XV века для иконостаса Троицкого собора Лавры.

    Святыня вернулась на свое историческое место 22 июня сего года, в канун праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). Принесение образа в Троицкий собор возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

    В ходе посещения Лавры Владимир Путин также поклонился мощам основателя обители преподобного Сергия Радонежского и ознакомился с планами развития Сергиева Посада.

    ***

    Решение о возвращении иконы Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева на историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре было принято Президентом России В.В. Путиным в мае 2023 года.

    «Святая Троица» была написана святым иконописцем в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского — ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. Образ стал идеалом художественного выражения христианского догмата о Единосущном и Триипостасном Боге. Еще в 1551 году на Стоглавом Соборе, созванном царем Иваном Грозным, икона была признана образцом для изображения Святой Троицы.

    Пробыв в Троицком соборе полтысячелетия, в 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР святыня была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Будучи шедевром древнерусского искусства, «Святая Троица» стала одним из главных экспонатов музея. В иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым. Спустя почти сто лет, 17 и 18 июля 2022 года, в день памяти преподобного Андрея Рублева и в праздник 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, подлинник Рублева был принесен в Троицкий собор для временного поклонения. Это стало знаковым событием в жизни Лавры.

    Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы «Святая Троица» в Лавру. С 5 января с.г. святыня временно находилась в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Ранее с 1997 года верующие имели возможность поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая в Толмачах г. Москвы.

    Теперь святыня будет доступна для общенародного поклонения постоянно: Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры — действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения: братский молебен, Божественная литургия, молебны с акафистом Божией Матери и преподобному Сергию Радонежскому.

    В Сергиев Посад икона была доставлена на специализированном транспорте, который предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудован климатическим боксом с системой амортизации. В храме святыня установлена в специально изготовленный стационарный киот, в котором поддерживается необходимый для сохранения иконы климат. Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. 

28 июнь 09:11 | : Культура / Верую

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