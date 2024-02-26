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В Кенозерском национальном парке оттянулись юные плотники

19-й год подряд Кенозерский национальный парк проводит молодёжные практические занятия по плотницкому мастерству. Школьные команды, каждая со своим наставником, за пять дней прошли испытания гвоздём и молотком.

 

Изучить чертёж, рассортировать материал, смастерить и творчески презентовать лодку-плоскодонку предстояло юным плотникам в весьма короткий срок. Ежедневно ребята и девчата трудились не покладая рук – собирали основание лодки в гвоздевой замок, пилили, строгали и подгоняли набои бортов, оттачивали навыки работы стамеской и топором. 

За всю историю существования «Юношеских плотницких курсов» было сконструировано много разных объектов. Начиналось всё с малого – рубленые скамейки и столы, балясины и причелины. Но по-настоящему плотницкие курсы приняли «взрослый» характер в 2019 году, когда школьники смастерили свои первые лодки плоскодонки. Это стало большим толчком на то, чтобы доверить детям работать над более сложными конструкциями. Так, например, в 2023 году это были туристические стоянки, в 2022 – беседки для отдыха, в 2021– маховые качели. 

В этом году в конкурсе приняли участие шесть команд из дд. Морщихинская, Вершинино, Ватамановская, Лопшеньга, г. Каргополь и п. Североонежск. 

Каждый год для мероприятия выбирается основная тема. Темой этого года стало деревянное народное судостроение. Курсы начались с презентации домашнего задания, где ребята рассказали о народных лодках своей округи – долблёнках, плоскодонках, карбасах, которые они встречали и хотели бы возродить в своих деревнях и посёлках. А потом организаторы курсов представили проект плоскодонной лодки, которую шести детским командам-участницам предстояло изготовить самостоятельно во время практических занятий. Дружно застучали молотки – так началось упорное соревнование по шитью собственного деревянного шедевра! 

«В 2024 году мы решили вновь вернуться к традиционному судостроению, поскольку эта тема всегда остаётся актуальной в озёрном краю Кенозерья и Лекшмозерья. Шитьё народных лодок ещё живёт среди местных жителей! И для нас очень важно, чтобы дети перенимали эти знания» – рассказывает Надежда Миливоевич, начальник отдела экологического просвещения.


 На курсах, преимущественно, используют традиционные инструменты – рубанок, ножовку, молоток, стамеску, киянку и, конечно, топор – главный из плотницких инструментов. Но для победы важно, не только уметь работать топором, но и сработаться друг с другом.

Во время соревнований участники под руководством своих наставников, а также главного идейного вдохновителя – сотрудника Парка Евгения Мазилова, изготовили небольшие лодки плоскодонки, которые очень легко держатся на воде и максимально просты по конструкции. Самым трудоёмким в изделии для участников оказался способ «сшивания» лодки в гвоздевой замок. Не с первой попытки ребятам удалось освоить этот метод крепления, но итоги получились достойными!

«Мне всё очень понравилось! Испытал незабываемые ощущения и получил полезный опыт. Было интересно советоваться с наставниками и мастерами других команд. Был бы рад приехать ещё!» – делится впечатлениями Ярослав Глотов, участник команды из г. Каргополь. 

«Очень рад оказаться на Курсах! Я сейчас стараюсь набраться опыта в плотничестве, потому что мы с папой хотим летом построить беседку на берегу Лёкшмозера» – рассказывает Серафим Суранов, житель д. Морщихинская. 

Днём стук молотков разносился по всей деревне, а вечером ребята проводили свободное время за просмотром фильмов, настольными и интеллектуальными играми. 

Два дня с участниками Юношеских плотницких курсов занимались наши добрые гости и друзья из Вологодского регионального отделения ВОСВОД. Занятия по спасению на воде и оказанию первой доврачебной помощи провели генерал-майор внутренней службы Сергей Томилов и полковник внутренней службы Игорь Заика.

«Крайне необходимо и полезно поднимать вопросы безопасного поведения на воде в богатом водоёмами краю, да еще и рядом с такой темой, как лодки. Дети внимательно слушали и грамотно воспринимали наши беседы, учились правильно надевать спасжилет, бросать спасательный круг и пользоваться средствами оказания первой помощи при травмах» – поделился руководитель Вологодского регионального отделения ВОСВОД, генерал-майор внутренней службы Сергей Анатольевич Томилов. 

Определить победителей, как всегда, было непросто. Итоговая оценка команды складывалась из совокупности набранных баллов в теоретической и практической части конкурса. И если в теоритической части все предельно ясно и очевидно, то в случае со строительством самой лодки приходилось руководствоваться определенным списком критериев, по которому и оценивается каждая команда. Соответствие чертежу, рационализаторские решения, командная работа, соблюдение техники безопасности, качество соединения деталей конструкции, чистота изготовления деталей, бережное отношение к инструменту, рациональное использование предоставленного стройматериала, творческая презентация изделия – это основной перечень того, за что участникам ставили оценки.

«Наша основная задача – научить ребят пользоваться плотницкими инструментами на базовом уровне, научить читать элементарный технический рисунок, разбираться в размерах и стройматериалах, дать понятие об основных способах и приёмах соединения деревянных деталей. Для этого, специально к теме народного судостроения, мы разработали проект плоскодонной лодки, основанный, как на старинных, так и на современных традициях шитья судна. Это некий собирательный образ примитивной народной лодки, который детям вполне под силу и на которой они легко могут оттачивать навыки и умения в плотничестве. Видно было, как трудно давалось ребятам в начале и как воодушевлялись они с каждым новым этапом создания лодки, когда она приобретала узнаваемые черты. В итоге результат достигнут – шесть красивых лодок и шесть счастливых команд. Не знаю, проводятся ли где-то ещё подобные мероприятия, но мы и на этом не остановимся, год за годом будем улучшать, и совершенствовать наши Юношеские плотницкие курсы» – поделился Евгений Мазилов, главный специалист по формированию турпродуктов на основе традиционной культуры, руководитель Юношеской плотницкой школы Кенозерья.

 Также от каждой команды заявились представители на участие в индивидуальном соревновании. Среди критериев конкурса индивидуального мастерства были организационная работа, личные навыки владения плотницкими инструментами, а также умение грамотно выполнить чертёж. Победителем в индивидуальном зачёте стал ученик из д. Ватамановская Никита Зубков.

На подведении итогов каждый участник получил сертификат, памятные призы и подарки от Кенозерского национального парка и партнеров Курсов. Выражаем огромную благодарность ООО «Савинскбетон» и ИП «Чункевич Н.В.» за предоставленный призовой фонд и тематическую сувенирную продукцию.

Победителем «Юношеских плотницких курсов – 2024» по общему количеству баллов стала команда «Добры молодцы» из д. Морщихинская. Лекшмозёры планируют просмолить свою лодку и использовать её по назначению. Второе место заняла команда «Лесная братва» из д. Вершинино. А третье место получила команда «Time of the forest» из г. Каргополь.

 

25 март 12:46 | : Культура

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