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"Топор-Фест" потряс Кенозерье

Новая смена посвящена плотницким традициям Русского Севера. Собрать чертёж, спроектировать ландшафтную экспозицию, построить и установить объекты турстоянки предстояло участникам лагеря всего за 12 дней. Чтобы каждый объект был построен в срок, ребята поделились на четыре плотницкие бригады.

 Первой бригаде достался самый объёмный и сложный объект — навес турстоянки, второй бригаде — костровое место, третья бригада строила стол с лавками, а четвёртой, самой младшей по возрасту, выпало соорудить дровяник. Каждый из объектов был спроектирован специалистами Кенозерского национального парка под руководством архитектора с мировым именем Виктора Эдуардовича Яндовского. 

«Многолетняя деятельность Парка по работе с детьми и молодёжью радует глаза и душу. Мало кто, а скорее всего, вообще никто сегодня не работает с молодежью в таком ключе. Так масштабно и так продуктивно. Я очень люблю Кенозерье, нас связывает многолетняя дружба и работа. И я очень рад принять участие в очередном прекрасном и архиважном проекте Кенозерского национального парка — в сохранении традиционного плотницкого мастерства и деревянной архитектуры Кенозерья!» — поделился Виктор Яндовский, архитектор-реставратор, доцент, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, государственный эксперт Министерства культуры РФ по проведению историко-культурной экспертизы.

День за днём кипела работа на стройплощадке, дети учились работать скобелем и топором на самом первом этапе обработки древесины — окорке брёвен. Раз за разом бригадиры команд заглядывали в свои чертежи, обсуждали с экспертами этапы строительства, сверяли размеры. Брёвнышко к брёвнышку, доска к доске складывались объекты турстоянки. По чертежам, казалось бы, всё просто! Но на деле детям пришлось применить смекалку и все свои умения в плотницком ремесле. Все объекты специально спроектировали так, чтобы юные мастера научились грамотно рассчитывать и отбирать необходимое количество материала, причерчивать брёвна и рубить «в чашу», выпиливать пазы, строгать древесину, пользоваться молотком и скобелем.

 А тем участникам смены, кому впервые довелось попробовать свои силы в плотницком ремесле, помогали освоиться опытные наставники — сотрудники и друзья Кенозерского парка.

«Идея плотницкой смены в детском экологическом лагере Кенозерья родилась уже давно. Мы много лет проводим Юношеские плотницкие курсы для местных ребят, но такого масштабного события у нас ещё не было. Сразу 53 ребенка на одной площадке строят четыре разных объекта. Это удивительная история! И нам удалось воплотить задуманное в реальность! Теперь на одном из самых популярных мест отдыха в деревне Масельга есть полностью оборудованная туристическая стоянка. Дети сами построили и грамотно установили навес со столом и крытый дровяник, оборудовали костровое место удобными лавками. Главные наши задачи — передать опыт старшего поколения младшему, вовлечь ребят в историю сохранения и развития традиционного плотницкого мастерства, дать необходимые навыки в работе ручным инструментом. То, насколько мы с этим справляемся, показывают нам готовые изделия каждой из бригад — ребята справились вполне успешно! Мы верим в достойное будущее плотницкой культуры и деревянной архитектуры Русского Севера, и это будущее строим вместе с молодежью», — рассказал Евгений Мазилов, главный специалист по формированию турпродуктов на основе традиционной культуры, руководитель Юношеской плотницкой школы Кенозерья.

Кроме плотничества дети попробовали себя и в других народных ремёслах и посетили традиционные уроки плетения из бересты, по лепке из глины и мастер-класс по набойке.

 В течение смены участники не только строили туристическую стоянку по строгим чертежам, было место и для творчества. Вместе с художницей Надеждой Старицыной ребята создали несколько арт-объектов с использованием природных материалов. Теперь, прогуливаясь по территории лагеря, можно встретить стаи деревянных ярких рыб, плавающих в море зеленой травы или попавших в сеть среди сосен. 

 «Мы создали необычный арт-объект «Подглядывающий лес». На деревянных спилах рисовали глаза и потом развесили их на сосне рядом с умывальником. Теперь лес следит за тем, как мы моем руки перед столовой», — шутит один из участников смены.

 В рамках экскурсионной программы дети поднялись на самую высокую точку округи — Хижгору, где посетили деревянную церковь Александра Свирского XIX в. В Архитектурном парке «Кенозерские бирюльки» юные плотники познакомились с уникальной экспозицией уменьшенных копий редких памятников архитектуры Кенозерья. А в один из солнечных дней прогулялись на вёсельных лодках по системе пяти озёр и увидели уникальный памятник промышленной архитектуры — восстановленную Гужовскую водяную мельницу.

Плотницкая смена «Топор-Фест» состоялась в рамках проекта «Львы и розы». Гражданская архитектура в культурном ландшафте Кенозерья», поддержанного Фондом Президентских грантов и направленного на сохранение гражданской деревянной архитектуры через развитие компетенций профессионального сообщества и сельских жителей. 

 

06 июль 16:01 | : Культура

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