В Плесецком округе прошел православный концерт

Праздничный концерт в память преподобного Антония Сийского Чудотворца прошел в поселке Савинском Плесецкого округа Архангельской области.

На сцену местного дома культуры вышли музыканты из города Мирного, певчие местного храма, освященного в честь преподобного Антония, и воспитанники воскресной школы. Среди зрителей были педагоги музыкальной школы.

Жители Савинского собираются на такие концерты в честь преподобного каждый год. Это связано с древней историей окрестностей современного поселка.

Из жития преподобного известно, что в Савинский он пришел после того, как св. Пахомий Кенский благословил его на отшельничество. Преподобный спустился вниз по Кене, а позже по реке Онеге до Благовещенского Ямецкого монастыря. Вскоре он с двумя иноками, Александром и Иоакимом, в поисках места установления обители пришел на Белое озеро в волостке Шелекса (будущая Савинская волость Онежского уезда Архангельской губернии, ныне Плесецкого района Архангельской области).

Здесь преподобный Антоний поставил часовню, а затем у Черного порога построил церковь во имя святителя Николая Чудотворца и кельи «и монастырь оградил». Здесь присоединились к святому еще четверо иноков: Исаия, Елисей, Александр и Иона.

В «Полном иллюстрированном описании всех православных русских монастырей…», изданном в 1910 году, также утверждается, что преподобный основал при впадении реки Шелексы в реку Емцу «Николаевский Шелецкий монастырь». Через семь лет местные крестьяне стали вытеснять Антония с иноками.

Писатель-фольклорист Сергей Максимов в книге «Год на Севере» передал старинное предание: когда крестьяне из ближайшей к монастырю деревни Скроботовской посадили св.Антония Сийского на плот с иноками и оттолкнули плот от берега, святой муж изрек: «Жить вам ни серо, ни бело; ни голо, ни богато».

Так в 1520 году св. Антоний оставил савинскую землю и спустился вниз по реке Емце к Северной Двине, а затем, пройдя по реке Сие до Михайловского озера, на острове основал монастырь.