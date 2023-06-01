Оркестр регионального УФСИН пройдет по улицам Архангельска

Уже в эти выходные в столице Поморья пройдет фестиваль военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд". Эстрадно-духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области в очередной раз выступит перед зрителями.

Вот уже 11 лет празднование Дня Военно-Морского Флота России в Архангельске проходит под музыку фестиваля военных духовых оркестров. Более сотни профессиональных музыкантов подарят жителям и гостям города динамичные и зрелищные выступления, создав праздничную атмосферу.

Оркестр регионального УФСИН под руководством дирижера Владимира Федоровцева в ежедневном режиме проводит репетиции перед открытием фестиваля. Музыканты проигрывают свои старые номера и готовят новинки для своей концертной программы, которая всегда разнопланова и насыщена яркими запоминающимися творческими находками.

- Наш музыкальный коллектив самый малочисленный, но у нас каждый музыкант может играть на нескольких инструментах и мы можем показать зрителю помимо духовых композиций много и эстрадных мелодий, - делится дирижер Владимир Федоровцев.