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Оркестр регионального УФСИН пройдет по улицам Архангельска

Уже в эти выходные  в столице Поморья пройдет  фестиваль военных духовых оркестров "Дирекцион-Норд". Эстрадно-духовой оркестр УФСИН России по Архангельской области в очередной раз выступит перед зрителями. 
Вот уже 11 лет празднование Дня  Военно-Морского Флота России в Архангельске проходит под музыку  фестиваля военных духовых оркестров.  Более сотни  профессиональных музыкантов подарят жителям и гостям города  динамичные   и зрелищные  выступления,  создав праздничную атмосферу. 
Оркестр регионального УФСИН  под руководством дирижера Владимира Федоровцева в ежедневном режиме проводит репетиции перед открытием фестиваля. Музыканты  проигрывают свои  старые номера и готовят новинки для своей концертной программы, которая всегда разнопланова и насыщена яркими запоминающимися творческими находками.
- Наш музыкальный коллектив самый малочисленный, но у нас каждый музыкант может играть на нескольких инструментах и мы можем показать зрителю  помимо духовых композиций  много и эстрадных мелодий, - делится дирижер Владимир Федоровцев.
В последние дни подготовки коллектив максимально настроен на репетиции, оттачивая на каждой из них свое мастерство. А еще готовится и к совместным выступлениям со всеми участниками фестиваля, проигрывая  по присланным нотам музыку, которая будет радовать горожан.  
25 июль 13:45 | : Культура

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