Из Архангельска кино уплыло в Арктику

В 16 экспедицию уникального научно-образовательного проекта “Арктический плавучий университет” вошло 55 человек (из них 22 студента и аспиранта) из 13 научных и научно-образовательных учреждений и организаций, ведущих научные работы в Арктике.



Кроме научной работы на "Профессоре Молчанове" во время арктического путешествия участники будут смотреть фильмы из программы кинофестиваля Arctic open.



Где-то по пути из Архангельска до Новой Земли вечера на судне будут коротать за просмотром документальных и художественных фильмов.



«В поисках Эйры», режиссёр Евгений Безбородов

«Борис Вилькицкий Северный морской Путь».

«Дневник белой вороны», исполнительница роли Нины Демме Ольга Дунаева

«Надо мною солнце не садится», Якутия, режиссер Любовь Борисова

«Как потрогать дикого пеликана и остаться в живых», «Карнавал клювов», режиссер Михаил Родионов

«У самого Белого моря», режиссер Александр Зачиняев, производство Мосфильм

«Чумработница. Семья как призвание».



Участница экспедиции, режиссёр документального кино Анастасия Ломакина выступит модератором показов. Фильмы подобраны так, чтобы обсуждение было интересным, а зрители были бы максимально вовлечены в процесс. Смотрите сами.



После показа «В поисках Эйры» фильм обсудят с одним из героев картины - с начальником отдела сохранения историко-культурного наследия Национальный парк «Русская Арктика» Евгением Ермоловым.

«Дневник белой вороны» смогут по достоинству оценить Анастасия Ломакина, которая провела полевой сезон на полярной станции «Бухта Тихая» и Анна Весман – полярница, участница многочисленных экспедиций в Арктику и Антарктику.



Документальные картины «Как потрогать дикого пеликана и остаться в живых» и «Карнавал клювов» обсудят с известным полярным орнитологом - научным сотрудником Института географии РАН Ириной Покровской.



«Чумработница. Семья как призвание». Об этой документальной работе поговорят с доктором - Леонидом Зубовым, многократным участником медицинских экспедиций на Крайнем Севере к стойбищам оленеводов.

Желаем приятного просмотра. В Архангельск молодые ученые вернутся 14 июля.



Киномарафон 2023 - это эхо VI Arctic open, который реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и САФУ имени М.В. Ломоносова