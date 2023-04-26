В Архангельск приезжает "Гармоничная Россия"

III Межрегиональный фестиваль национальных культур «Гармоничная Россия» соберет на архангельской земле 20 коллективов из разных уголков страны. При поддержке регионального Министерства культуры праздник традиционной культуры народов России пройдет в Архангельске, Новодвинске, Холмогорском районе с 10 по 12 июня и будет посвящен Дню России и 10-летию Дома народного творчества Архангельской области.



В III фестивале «Гармоничная Россия» примут участие творческие коллективы из Чеченской, Чувашской Республик, Северной Осетии-Алании, Мордовии, Москвы, Тулы, Вологды, Орловской и Архангельской областей.



В столице Поморья артисты выступят на двух площадках: концертном зале Дома народного творчества и уличной сцене Красной пристани, в Новодвинске на площадке в городском парке, а также в селе Холмогоры в Центре культуры «Двина».



Среди гостей профессиональные и самодеятельные фольклорные, вокальные и хореографические ансамбли, гармонисты, доулисты и даже волынщики. Всех участников объединяет одно – они самоотверженно и искренне изучают, чтут, популяризируют и передают молодому поколению чистоту, самобытность своей культуры, национальные традиции родного края.



Ансамбль тульских гармонистов "Озорные переборы" вот уже скоро 40 лет сохраняет традиционный колорит игры на двухрядной хроматической гармони. В репертуаре любительского фольклорного ансамбля «Лагвица» из Вологды практически все жанры фольклора Русского Севера: песни, хороводы, наигрыши, сказки, записанные в Вологодской, Архангельской областях, Республике Коми со всеми их стилевыми и диалектными особенностями.



В составе инструментальной группы «Хазна» из Грозного только девушки - гармонистки, прекрасно владеющие мастерством игры на этом инструменте. Руководитель коллектива, народная артистка Чеченской Республики АминатБелаева, сама являясь известной гармонисткой, передает свои знания новому поколению артисток и проводит работу над сохранением в репертуаре исконно чеченских мелодий.



На фестиваль в Архангельск приедут три коллектива из города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. Это хореографический ансамбль «Амонд», трио гармонистов «Фарн» и ансамбль доулистов «Солнце Кавказа».

Один из самых необычных коллективов среди участников – оркестра волынщиков City Pipes. Это единственный оркестр в мире, сочетающий звучание волынок, барабанов и органа. В репертуаре московского коллектива – классическая музыка, джаз, мировые хиты, народная музыка Ирландии и Шотландии и, конечно, русские народные композициив неожиданном и смелом звучании. Архангельскому зрителю оркестр волынщиков привез программу «Легенды народной музыки».



Широко представлены на III Межрегиональном фестивале «Гармоничная Россия» хозяева праздника – коллективы Архангельской области. Самобытность северной культуры продемонстрируют в своих выступленияхнародный вокальный ансамбль «Жданушки» из села Ильинско-ПодомскоеВилегодского района, ансамбль «Коробейники» и дуэт «Парочка-Тальяночка» из Каргополя, «Устьянские гармонисты» села Шангалы, шенкурский дуэт и наши заслуженные коллективы: народный ансамбль песни, музыки и танца «Северянка», театр фольклора «Радеюшка» и ансамбль песни и пляски «Сиверко».



Откроется фестиваль «Гармоничная Россия» в Доме 10 июня в 18 часов праздничной программой «На сцене русская душа!».



Предварять фестивальные дни 11 и 12 июня будет уличный кинотеатр на Красной пристани. Здесь пройдут кинопоказы короткометражных, документальныхэтнографических фильмов о культурно-языковом наследии финно-угорских и самодийских народов. Специально для фестиваля фильмы из своей коллекции предоставил финно-угорский культурный центр РФ, филиал Государственного российского Дом народного творчества имени В.Д.Поленова.

В воскресенье, 11 июня с 13 до 20 часов на уличной сцене продолжатся выступления творческих коллективов и солистов – участников фестиваля. Пройдут заводные концертные программы «Летний вечерок на «сковородке», «В гармонии с гармонью».



В Новодвинске и в селе Холмогоры праздник с участием гостей фестиваля состоится 11 июня в 14 часов.

К Дню России фестиваль подготовил для зрителей концертную программу «Гармония дружбы». 12 июня на сцене Дома народного творчества выступят творческие коллективы Чеченской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Чувашской Республики и Республики Мордовия.

А на Красной Пристани с 13:00 будет ждать детей. Клуб боевых искусств для всей семьи «Северный волк»приглашает на интерактивная программу «Богатырские игры» сфехтованием, стрельбой из лука, мастер-классами по косторезному и кожевенному промыслу, выступлением спортсменов исторического средневекового боя.



А какой же фестиваль без ярмарки? «Гармоничная Россия» соберет поморских умельцев на ярмарку мастеров. На протяжении двух дней на площади Красной пристани можно будет не только полюбоваться, но и приобрести авторские сувениры и рукотворные изделия северных ремесленников.



Завершится III Межрегиональныйфестиваль национальных культур «Гармоничная Россия»12 июня в 18 часов праздничным гала-концертом.

Фестивальные дни, открытые концертные площадки, ярмарка и игровые интерактивные программы, многообразие творческих коллективов, приехавших в Поморье поделиться богатством своей национальной культуры, подарят незабываемые эмоции, теплоту сердец, через всю страну протянут мосты дружбы между севером и югом.



Подробная программа фестиваля «Гармоничная Россия» размещена на сайте организаторов областного Дома народного творчества - https://dnt-arh.ru/

Дополнительная информация по телефону 8(8182) 21-40-43



Внимание!

При неблагоприятной погоде мероприятия не отменяются, а переносятся в концертный зал Дома народного творчества по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, 1.



