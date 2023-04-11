На Красной пристани в Архангельске будет петь и играть «Гармоничная Россия»

III Межрегиональный фестиваль национальных культур «Гармоничная Россия» пройдет в Поморье с 10 по 12 июня. В Архангельске основной площадкой фестиваля, где выступят творческие коллективы из трех регионов России, а также Республик Чувашия, Мордовия, Чечня, Северная Осетия – Алания, станет Красная пристань.

На уличной площадке праздничная программа начнется 10 июня в 16:00 с киносеансов фестиваля уличного кино. На большом экране покажут лучшие короткометражные игровые фильмы внеконкурсной программы популярного кинофестиваля.



Кинозал на Красной пристани будет работать еще два дня. 11 июня с 13:00 до 15:00 часов и 12 июня с 12:00 до 15:00 смотрите короткометражные, документальные этнографические фильмы о культурно-языковом наследии финно-угорских и самодийских народов. Специально для фестиваля фильмы из своей коллекции предоставил финно-угорский культурный центр РФ, филиал Государственного российского Дом народного творчества имени В.Д.Поленова.

Среди гостей профессиональные и самодеятельные фольклорные, вокальные и хореографические ансамбли, гармонисты, доулисты и даже волынщики.

Ансамбль тульских гармонистов "Озорные переборы" вот уже скоро 40 лет сохраняет традиционный колорит игры на двухрядной хроматической гармони. В репертуаре любительского фольклорного ансамбля «Лагвица» из Вологды практически все жанры фольклора Русского Севера: песни, хороводы, наигрыши, сказки, записанные в Вологодской, Архангельской областях, Республике Коми со всеми их стилевыми и диалектными особенностями.



В составе инструментальной группы «Хазна» из Грозного только девушки - гармонистки, прекрасно владеющие мастерством игры на этом инструменте. Руководитель коллектива, народная артистка Чеченской Республики Аминат Белаева, сама являясь известной гармонисткой, передает свои знания новому поколению артисток и проводит работу над сохранением в репертуаре исконно чеченских мелодий.



На фестиваль в Архангельск приедут три коллектива из города Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания. Это хореографический ансамбль «Амонд», трио гармонистов «Фарн» и ансамбль доулистов «Солнце Кавказа».

Один из самых необычных коллективов среди участников – оркестр волынщиков City Pipes. Это единственный оркестр в мире, сочетающий звучание волынок, барабанов и органа. В репертуаре московского коллектива – классическая музыка, джаз, мировые хиты, народная музыка Ирландии и Шотландии и, конечно, русские народные композиции в неожиданном и смелом звучании. Архангельскому зрителю оркестр волынщиков представит программу «Легенды народной музыки».



Широко представлены на III Межрегиональном фестивале «Гармоничная Россия» хозяева праздника – коллективы Архангельской области. Самобытность северной культуры продемонстрируют в своих выступлениях народный вокальный ансамбль «Жданушки» из села Ильинско-Подомское Вилегодского района, ансамбль «Коробейники» и дуэт «Парочка-Тальяночка» из Каргополя, «Устьянские гармонисты» села Шангалы, шенкурский дуэт и наши заслуженные коллективы: народный ансамбль песни, музыки и танца «Северянка», театр фольклора «Радеюшка» и ансамбль песни и пляски «Сиверко», гармонисты Арсений Синюшкин, Сергей Громов, Нина Тетерина (г. Котлас), Михаила Вяткина (г. Котлас), Максим Рябов (г. Архангельск),Мария Нечаева (г. Архангельск), Богдан Разумов (г. Архангельск),Сергей Громов (г. Новодвинск),Арсений Синюшкин (г. Архангельск), Михаил Окуловский (г. Архангельск),Сергей Данилов (г. Архангельск).



Оба дня фестиваля, 11 и 12 июня с 13:00 до 20:00 на Красной пристани развернется ярмарка-продажа мастеров художественно-народного промысла. На ярмарке можно приобрести авторские, эксклюзивные вещи, сувениры ручной работы: теплые рукавички, выполненные в технике орнаментального вязания с северным узором, авторские броши и пояса с традиционными мотивами, керамическую посуду, многочисленные изделия в стиле «лоскутного шитья», полюбившиеся многим забавные валяные игрушки и многое другое.

11 и 12 июня в 15 часов начнется развлекательная интерактивная музыкальная программа «Летний вечерок на «сковородке» с участием заслуженного коллектива народного творчества театра фольклора «Радеюшка», творческих коллективов фестиваля, солистов-гармонистов .

В программе: частушки под гармонь, аукцион народных талантов, разучивание традиционной кадрили Архангельской области, танцы со зрителем: краковяк, танго, падеспань, вальс и, конечно, выступление гармонистов – виртуозов.

Концертные программы, которые подготовили участники III фестиваля «Гармоничная Россия» специально для северян, пройдут на уличной сцене Красной пристани 11 июня с 17:00 до 20:00.



12 июня с 13 часов здесь ждут всех горожан, но особенно детей. Клуб боевых искусств для всей семьи «Северный волк» приглашает на интерактивная программу «Богатырские игры» с фехтованием, стрельбой из лука, мастер-классами по косторезному и кожевенному промыслу, выступлением спортсменов исторического средневекового боя.

12 июня, в День России, в 18 часов III Межрегиональный фестиваль национальных культур «Гармоничная Россия» завершится праздничным концертом. Перед зрителем выступят все участники фестиваля.выйдут На одну сцену любительские и профессиональные творческие из разных регионов многонациональной России: вокальные и фольклорные коллективы Архангельской области, оркестр волынщиков City Pipes, инструментальная группа «Хазна» из Чеченской Республики, хореографический ансамбль «Амонд», трио гармонистов «Фарн» и ансамбль доулистов «Солнце Кавказа» из Республики Северная Осетия – Алания, фольклорный коллектив гармонистов «Санар» из Чувашской Республики, орловские артисты - дуэт гармонистов "Ливенка", «Озорные переборы» из Тулы, фольклорный ансамбль «Лагвица» из Вологды и наши самые юные гости – ансамбль гармонистов детской школы искусств из села Атюрьево Мордовии.

Организатор фестиваля – Дом народного творчества Архангельской области. Учредитель – Министерство культуры Архангельской области.