В Каргополе установили общественный туалет высокой культуры

Об этом с гордостью сообщила администрация старинного поморского города, куда частенько заглядывают туристы.

Санитарно-гигиеническое заведение соответствует всем современным требованиям – оплата через терминал, антивандальное оборудование, успокаивающее музыкальное сопровождение, бесплатный Wi-Fi.

Наблюдатели полагают, что уличный WC уже летом станет точкой притяжения не только для гостей Каргопольщины, приехавшим за знаменитыми игрушками, но и для местных жителей. Среди последних немало тех, кто и в домашних условиях пользуется сортирами прямого падения.