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Секс и кекс. Кино и сериалы в выборе профессии

Почти треть (28%) россиян призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Это выяснил киноканал Cinema совместно с hh.ru, проведя опрос среди 2,5 тыс. российских работников.

 «Все работы хороши – выбирай на вкус», – напутствовал детей Владимир Маяковский. Рожденные после 1961 года и до начала перестройки четко знали, что правильный ответ на вопрос «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» – это «космонавтом». На самом деле, все мечтали о своём, и не последнюю роль в этом выборе оказывал просмотр кино и сериалов.

Киноканал Cinema и крупнейшая российская онайн-платформа поиска работы и сотрудников hh.ru провели опрос среди соискателей работы и выяснили, что только 39% опрошенных не находят связи между своей работой и просмотренными фильмами. А почти треть сделали свой выбор профессии под влиянием от однажды увиденного в кино.

Респонденты, на выбор профессии которых повлиял кинематограф, чаще всего говорили о впечатлении от художественных фильмов (84%), реже – сериалов (34%). Причем о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%), а о влиянии сериалов, напротив, – представительницы прекрасного пола (36% женщин против 32% мужчин). 

Какие из нижеперечисленных фильмов чаще всего влияли на выбор профессии?

Волк с Уолл-стрит

12,4%

Дьявол носит Prada

10,7%

Адвокат дьявола

9,9%

Железный человек

8,2%

Игры разума

7,6%

1+1

6,8%

Экипаж (1979 г)

6,2%

Чего хотят женщины

6,2%

Иван Васильевич меняет профессию

6,2%

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

5,1%

 

Достаточно сильно различаются кинокартины, повлиявшие на мужчин и на женщин:  так сильнее всего впечатлил женщин фильм «Дьявол носит Prada» (его назвали 20% респонденток), а «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин (его назвали 15%). 

Чаще всего о влиянии лидеров рейтинга («Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит») говорили маркетологи, специалисты из сферы рекламы, PR; среди кинохитов, также повлиявших на работников этой сферы, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира. «Волк с Уолл-стрит» вдохновлял также работников сферы продаж, а вот работники сферы IT, интернет, телеком чаще всего называли фильмы «Игры разума» и «Железный человек».

Советское и российское кино на соискателей оказало меньшее влияние, но без него не обошлось. Лидерами среди отечественных кинолент стали «Экипаж» Александра Митты (назвали 6,2%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (6,2%), за ними следует «Человек с бульвара Капуцинов» (4,8%).

Чаще всего о влиянии фильмов на выбор профессии говорили соискатели в Санкт-Петербурге – 95%, реже всего в Приволжском федеральном округе – 77%. У Москвы – 86%. Обратная ситуация с сериалами: чаще всего об их влиянии говорили как раз в Приволжском федеральном округе – 38%, реже всего в Санкт-Петербурге – 27%. 

Решили связать свою карьеру под влиянием сериалов около трети опрошенных. Лидирует в опросах «Доктор Хаус» (18%), второе место по упоминанию делят «Улицы разбитых фонарей» и «Секс в большом городе» (у них по 11%).

Какие из нижеперечисленных сериалов повлияли на ваш выбор профессии?

Доктор Хаус

18%

Улицы разбитых фонарей

11%

Секс в большом городе

11%

Тайны следствия

10%

Кухня

8%

Клиника

8%

Офис

7%

Карточный домик

7%

Компьютерщики

6%

Форс-мажоры

6%

Почти каждый четвертый (24%) получил в реальности профессию «как в кино и сериале». Ещё 22% сказали, что получили смежную профессию.  

Лишь 18% опрошенных, попробовав себя в профессии из кино, заявили, что показанное на экране совершенно не соответствует реальному положению дел, тогда как 57% согласились с утверждением, что увиденное ими когда-то на экране в большей или меньшей степени выглядит так же, как в действительности.

(кадр из сериала «Секс в большом городе») 

03 март 08:25 | : Культура

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