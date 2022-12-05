Секс и кекс. Кино и сериалы в выборе профессии

Почти треть (28%) россиян призналась, что кинематограф повлиял на их выбор будущей профессии. Это выяснил киноканал Cinema совместно с hh.ru, проведя опрос среди 2,5 тыс. российских работников.



«Все работы хороши – выбирай на вкус», – напутствовал детей Владимир Маяковский. Рожденные после 1961 года и до начала перестройки четко знали, что правильный ответ на вопрос «Кем хочешь стать, когда вырастешь?» – это «космонавтом». На самом деле, все мечтали о своём, и не последнюю роль в этом выборе оказывал просмотр кино и сериалов.

Киноканал Cinema и крупнейшая российская онайн-платформа поиска работы и сотрудников hh.ru провели опрос среди соискателей работы и выяснили, что только 39% опрошенных не находят связи между своей работой и просмотренными фильмами. А почти треть сделали свой выбор профессии под влиянием от однажды увиденного в кино.

Респонденты, на выбор профессии которых повлиял кинематограф, чаще всего говорили о впечатлении от художественных фильмов (84%), реже – сериалов (34%). Причем о влиянии кино чаще говорили мужчины, чем женщины (90% против 78%), а о влиянии сериалов, напротив, – представительницы прекрасного пола (36% женщин против 32% мужчин).

Какие из нижеперечисленных фильмов чаще всего влияли на выбор профессии? Волк с Уолл-стрит 12,4% Дьявол носит Prada 10,7% Адвокат дьявола 9,9% Железный человек 8,2% Игры разума 7,6% 1+1 6,8% Экипаж (1979 г) 6,2% Чего хотят женщины 6,2% Иван Васильевич меняет профессию 6,2% Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега 5,1%

Достаточно сильно различаются кинокартины, повлиявшие на мужчин и на женщин: так сильнее всего впечатлил женщин фильм «Дьявол носит Prada» (его назвали 20% респонденток), а «Волк с Уолл-стрит» возглавил топ фильмов, повлиявших на выбор профессии среди мужчин (его назвали 15%).

Чаще всего о влиянии лидеров рейтинга («Дьявол носит Prada» и «Волк с Уолл-стрит») говорили маркетологи, специалисты из сферы рекламы, PR; среди кинохитов, также повлиявших на работников этой сферы, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира. «Волк с Уолл-стрит» вдохновлял также работников сферы продаж, а вот работники сферы IT, интернет, телеком чаще всего называли фильмы «Игры разума» и «Железный человек».

Советское и российское кино на соискателей оказало меньшее влияние, но без него не обошлось. Лидерами среди отечественных кинолент стали «Экипаж» Александра Митты (назвали 6,2%) и «Иван Васильевич меняет профессию» (6,2%), за ними следует «Человек с бульвара Капуцинов» (4,8%).

Чаще всего о влиянии фильмов на выбор профессии говорили соискатели в Санкт-Петербурге – 95%, реже всего в Приволжском федеральном округе – 77%. У Москвы – 86%. Обратная ситуация с сериалами: чаще всего об их влиянии говорили как раз в Приволжском федеральном округе – 38%, реже всего в Санкт-Петербурге – 27%.

Решили связать свою карьеру под влиянием сериалов около трети опрошенных. Лидирует в опросах «Доктор Хаус» (18%), второе место по упоминанию делят «Улицы разбитых фонарей» и «Секс в большом городе» (у них по 11%).



Какие из нижеперечисленных сериалов повлияли на ваш выбор профессии?

Доктор Хаус 18% Улицы разбитых фонарей 11% Секс в большом городе 11% Тайны следствия 10% Кухня 8% Клиника 8% Офис 7% Карточный домик 7% Компьютерщики 6% Форс-мажоры 6%

Почти каждый четвертый (24%) получил в реальности профессию «как в кино и сериале». Ещё 22% сказали, что получили смежную профессию.

Лишь 18% опрошенных, попробовав себя в профессии из кино, заявили, что показанное на экране совершенно не соответствует реальному положению дел, тогда как 57% согласились с утверждением, что увиденное ими когда-то на экране в большей или меньшей степени выглядит так же, как в действительности.

(кадр из сериала «Секс в большом городе»)