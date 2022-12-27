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Воспитанники подростковой колонии вышли на сцену архангельского театра

В Архангельском молодежном театре прошёл открытый показ спектакля "Они". Его поставили в школьной театральной студии "Шанс", которая создана в  воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район).

Школьная театральная студия «Шанс» представила на суд зрителей новую постановку. Афиша обещала новогоднюю историю, вдохновленную русской классикой, советской комедией, американской драмой, французской песней и искусственным интеллектом. Пьесу для постановки «Они» написала и срежиссировала педагог-организатор школы и руководитель студии Наталья Прыгунова. Тема - извечная и всем знакомая проблема отцов и детей.  Герои постановки – четверо подростков, которые, идя в гости к девчонкам в предновогодний вечер, случайно, как им кажется, оказываются в квартире женщины в инвалидном кресле Элины Павловны. Роль хозяйки сыграла учитель русского языка и литературы школы колонии Елена Захарьина. Она живёт одна и помогает ей во всём робот.

Чтобы узнать цифры дверного кода и выйти из квартиры, юношам необходимо выполнить задания Элины Павловны: спеть, прочитать стихи, станцевать, попросить прощения, сказать маме о любви, раскрывать другим свой секрет. Хозяйка не только дает задания и с интересом наблюдает, как гости, сражаясь с ней, их выполняют, но и искренне  радуется общению с молодыми людьми, рассказывает о своей жизни и делится ее уроками. А ребятам предстоит узнать и понять, что петь надо с душой, что «классика должна быть живой», что танцем можно поделиться своей радостью или скорбью с другими, как важно вовремя попросить прощения за свои слова и поступки.

Все эти приключения – забота бабушки о своей внучке, которая хочет покинуть этот мир, уверенная в том, что рядом с девушкой будет достойный молодой человек. Код, который позволит покинуть квартиру, случайные на первый взгляд гости, собрали, но самое главное они изменили своё мнение о старших.

Зрители прониклись историей, представленной артистами «Шанса», и отблагодарили их громкими продолжительными аплодисментами. Развернувшееся нескучное действие с глубоким смыслом об извечном противостоянии молодежи и старшего поколения, о важных жизненных ценностях и совести, сыгранное подростками АВК  получило  самые тёплые отзывы.

Отметим, что данным открытым показом завершились гастрольные выезды воспитанников за пределы режимной территории. Ранее они с успехов выступили на двух городских площадках, собрав полные залы в центре "Патриот" и Молодёжном центре Архангельской области.


03 февраль 13:40 | : Культура

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