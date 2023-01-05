На новогодние праздники в Кенозерье был аншлаг

950 посетителей!
Это были туристы из Архангельска, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы и других городов.
— Наши уютные гостиницы и гостевые дома были заполнены на 98%
— Гости посетили более 100 экскурсий: они отправлялись на снегоходах к жемчужине деревянного зодчества — Порженскому погосту, любовались заснеженными кенозерскими деревнями, знакомились с животными ЭКО-фермы «Мезенка», катались на санях, наслаждались красотами «Северного экватора» — ледяным водоразделом между двумя мировыми океанами.
— На 40 увлекательных мастер-классах они ткали пояса, расписывали пряники, плели из бересты, валяли из войлока, украшали косынки традиционными орнаментами, пекли пироги и калитки, варили сыр, пробовали свои силы в кузнечном деле.
— Перемещаться гостям помогали наши водители: за новогодние праздники они проехали на машинах и автобусах 8950 км — это расстояние от Москвы до Владивостока!
— За новогодние праздники лыжники прошли 1954 км по территории Кенозерья — это всё равно, что пройти от Архангельска до Перми! Чаще всего лыжники путешествовали по Транскенозерской тропе.
— В морозные новогодние дни было выпито 103 литра травяного чая (это примерно 690 чашек)
— Дети, посетившие Парк, не только катались на ватрушках с горки, но и смогли узнать много нового о жизни муравьев, научились отличать мхи от лишайников.
— В Васильев вечер (ночь 31 декабря) рядом с русской печкой наши гости гадали на будущий год, загадывали заветные желания и водили хоровод вокруг нарядной ёлки.
— В Рождество, благодаря звонарю Алексею Шаршукову, над Морщихинской звучал звон колоколов, радуя гостей и жителей деревни.
Сегодня отмечается старый Новый год, и мы хотим пожелать всем вам, дорогие друзья, не оглядываться назад, забыть старые проблемы, обиды и идти вперёд с верой в лучшее! Счастья вам, света и тепла! Ждём вас в Кенозерском национальном парке!