Аэропорт "Архангельск" подвел итоги детского творческого конкурса

Аэропорт «Архангельск» благодарит всех участников творческого конкурса, посвящённого 60-летию предприятия.
Мы получили более сотни работ, восхищались каждой, на обработку всех работ потратили три дня, на подведение итогов - почти три часа.Кроме заявленных номинаций была выделена отдельная - «Особое мнение». В неё вошли работы, отмеченные членами жюри, Генеральным директором и представителями авиакомпании «Смартавиа».
Всем победителям (также победителям в номинации «Особое мнение») напоминаем о необходимости передачи художественных произведений непосредственно в аэропорт.
Отметим, что на поздравление победителей запланирована вся следующая неделя. Просим всех победителей связаться с директором по персоналу, написав на электронный адрес i.poloskova@arhaero.ru (Полоскова Ирина Ивановна).
Итак, представляем победителей в первой
возрастной категории (до 7 лет):
Номинация «Рисунок» — Мищенко Анастасия (п.Сия)
Номинация «Чтецы» — Булыгин Михаил (г.Архангельск)
Номинация «Иное художественное произведение» — Калининская Дарья (г.Архангельск)
Номинация «Особое мнение жюри:За позитивный настрой» — Ушакова Наталья (г.Архангельск)
Всем участникам будут направлены дипломы в электронном виде.