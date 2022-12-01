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Аэропорт "Архангельск" подвел итоги детского творческого конкурса

Аэропорт «Архангельск» благодарит всех участников творческого конкурса, посвящённого 60-летию предприятия.

 Мы получили более сотни работ, восхищались каждой, на обработку всех работ потратили три дня, на подведение итогов - почти три часа.Кроме заявленных номинаций была выделена отдельная - «Особое мнение». В неё вошли работы, отмеченные членами жюри, Генеральным директором и представителями авиакомпании «Смартавиа».

 Всем победителям (также победителям в номинации «Особое мнение») напоминаем о необходимости передачи художественных произведений непосредственно в аэропорт.

 Отметим, что на поздравление победителей запланирована вся следующая неделя. Просим всех победителей связаться с директором по персоналу, написав на электронный адрес i.poloskova@arhaero.ru (Полоскова Ирина Ивановна).

 Итак, представляем победителей в первой
 возрастной категории (до 7 лет):

 Номинация «Рисунок» — Мищенко Анастасия (п.Сия)
 Номинация «Чтецы» — Булыгин Михаил (г.Архангельск)
 Номинация «Иное художественное произведение» — Калининская Дарья (г.Архангельск)
 Номинация «Особое мнение жюри:За позитивный настрой» — Ушакова Наталья (г.Архангельск)

 Всем участникам будут направлены дипломы в электронном виде.

25 декабрь 09:06 | : Культура

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