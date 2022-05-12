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После 24 лет забвения в поселок Поча вернулось кино

27 августа здесь состоялось торжественное открытие «Кинобудки». Идею поддержал Кенозерский национальный парк в рамках проекта «Северное сияние». Жители посёлка давно мечтали о возобновлении кинопоказов, не проводившихся в клубе с 1998 года. Чтобы воплотить свой замысел, команда проекта работала не покладая рук.

Помещения клуба приводили в порядок всем миром. Краску и стройматериалы привезли из Плесецка, а вот нужную киноаппаратуру пришлось поискать! В итоге кинопроекторы доставили в Почу из Ульяновской области, звуковые колонки — из Екатеринбурга, кинобанки нашли в Вологде, а киноплёнку с журналом «Фитиль» — в Москве. Не позабыли и о копиях оригинальных советских киноафиш.

Торжественное открытие «Кинобудки» состоялось 27 августа, в День российского кино. Каждый гость получил на память входной билет — точную копию советского билета в кино стоимостью в 20 копеек.

После торжественных речей и благодарностей каждому участнику проекта, песен из известных кинофильмов и загадок для собравшихся зрителей наступил самый важный момент - в зале погас свет, раздалось потрескивание кинопроектора и… началось долгожданное кино! Просмотром киножурнала мероприятие не ограничилось. Зрители смогли попасть в святая святых — будку киномеханика Нины Патракеевой. Она провела экскурсию: гости посмотрели, как заряжается плёнка, как маленькое изображение переносится на большой экран. Кроме того, они узнали, для чего нужны лампы и что хранилось в кинобанках. Для старшего поколоения это был день ностальгии, а для детей и подростков — экзотическое путешествие в незнакомый мир доцифровой эпохи. Несмотря на большую разницу в возрасте и опыте, удовольствие от просмотра кино и экскурсии получили все.

В планах почан — дальнейшее развитие этого проекта, а именно — закупка других кинофильмов и организация тематической программы для туристов.

  

02 сентябрь 17:04 | : Культура

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