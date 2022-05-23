"Архангел" зовет посетить Ошевенский монастырь под Каргополем

Паломническая служба «Архангел» предлагает провести выходные в Александро-Ошевенском Успенском монастыре и в Каргополе. Поездка запланирована на 30 сентября, путешествие продлится три дня.
В Каргополе группу ждут экскурсии и прогулки по старинному посаду, знакомство с музейной экспозицией «Монастыри и святые Каргопольской земли» в церкви Зосимы и Савватия, гости даже смогут подняться на колокольню и полюбоваться панорамой города.
Вечером путешественники помолятся за богослужением в храме Иоанна Предтечи, а также побывают на подворье Ошевенской обители в деревне Казаково.
Ранним утром следующего дня группа отправится в Ошевенск на Божественную литургию в Успенский монастырь. Гости познакомятся с историей обители и местности, в которой она расположена.
В Архангельск паломники вернутся вечером 2 октября.
С программами этих путешествий можно ознакомиться на сайте www.arhpalomnik.ru или в группе «Архангела» в соцсети.
Телефон для записи в поездку +7(911)658 98 22. Задать вопросы руководителю паломнической службы Ольге Вороновой можно по номеру +7(911)562 46 08.
Успенский Александро-Ошевенский монастырь — действующая мужская православная обитель в селе Погост (Ошевенское) Каргопольского района Архангельской области.
Монастырь основан в XV веке преподобным Александром Ошевенским (1427–1479), который в юношеском возрасте принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре. По совету своего отца, переселившегося в каргопольские земли, преподобный Александр Ошевенский пришел на реку Чурьюгу и здесь в 44 верстах от Каргополя устроил пустынь на месте дикого леса. Строить обитель подвижнику помогал его отец — Никифор Ошевень. Уже при жизни преподобного был возведен первый монастырский храм — Никольский.
Сохранившейся каменный двухэтажный Успенский собор воздвигли в XVIII веке. В 1834 году построен существующий ныне надвратный Никольский храм.
Ошевенская обитель имела громадное значение для местного края, из ее стен вышли основатели еще шести северных монастырей, в том числе: Пахомий Кенский, воспитавший Антония Сийского и преподобный Кирилл Сырьинский.
Перед революцией монастырь вел довольно развитое хозяйство: скот, пахотные и сенокосные земли, лесные наделы, рыбный промысел. С 1907 года у обители было собственное подворье в Санкт-Петербурге с часовней в честь святого Пантелеимона. Монахи покинули подворье в 1919 году, а окончательно закрыто оно было в январе 1931-го.
В 1928 году рака с мощами преподобного Александра Ошевенского в присутствии местных жителей, представителей волостного и уездного Советов была вскрыта. Монастырский собор — разграблен и к середине XX века превращен в руины.
Возрождение старинной обители началось в 2001 году.
(по материалам Архангельской епархии)