Халява, приди! Архангельскую область ждет бесплатная "Ночь кино"

27 августа во всех городах России в 7 раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино».
Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии совместно с Министерством культуры РФ предлагает к просмотру три успешных отечественных картины 2021–2022 годов:
- драма «Чемпион мира» (Россия, 2021, 145 мин., 6+, реж. Алексей Сидоров),
- комедия «Пара из будущего» (Россия, 2021, 104 мин., 12+, реж. Алексей Нужный),
- приключенческая сказочная комедия «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (Россия, 2021, 108 мин., 6+, реж. Дмитрий Дьяченко).
Вход на фильмы бесплатный.
Архангельская область вновь присоединяется к «Ночи кино 2022» . Российские премьеры совершенно бесплатно увидят в библиотеках, Домах культуры, культурно-спортивных центрах, муниципальных кинотеатрах, сельских клубах в 19 муниципальных округах и районах Поморья.
Акция «Ночь кино» пройдет на 71 площадке Архангельской области и на пяти площадках областного центра.
В Архангельске 27 августа кинопоказы пройдут на территории парка аттракционов "Потешный двор", в культурном центре "Луч", уличной сцене Исакогорско - Цигломенского культурного центра, библиотеке № 10 им. Ф. А. Абрамова округа Варавино-Фактория, концертном зале Дома народного творчества.
Три художественных, полнометражных, разножанровых фильма из программы «Ночь кино» этого года предназначены для семейного просмотра.
В Доме народного творчества по адресу пл. Ленина, 1 просмотры начнутся в 18:00 и продлятся до 00:30.
Первым фильмом будет приключенческая сказочная комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+) Дмитрия Дьяченко. Это продолжение фантазийной саги, третья часть приключений современного богатыря и его сказочного отряда. Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к свадьбе Ивана и Василисы. В самый разгар приготовлений зло снова напоминает о себе: невеста похищена, и в пылу погони жених и его друзья оказываются в современной Москве. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова и др.
В 20:10 смотрите драму «Чемпион мира» (6+) режиссёра Алексея Сидорова. Картина рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого. В ролях: Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков и др.
И в 22:45 зрителей приглашают на семейную комедию «Пара из будущего» (12+) Алексея Нужного. 2040 год. Евгений и Александра уже 20 лет в браке. Супруги давно равнодушны друг к другу, и всё, что удерживает их вместе — огромная госпошлина за развод. Вот бы они сказали друг другу «Нет», когда это ещё было возможно! Так пара попадает в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. В ролях: Мария Аронова, Сергей Бурунов, Денис Парамонов и др.
Перед сеансами в Доме народного творчества можно посетить выставку традиционных промыслов и ремесел «Сокровищница России – ремесленные традиции Пинежья», посвященную 30-летию со дня образования Карпогорского Дома народного творчества.
Вход на все мероприятия свободный.