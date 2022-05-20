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Халява, приди! Архангельскую область ждет бесплатная "Ночь кино"

27 августа во всех городах  России в 7 раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». 
 Федеральный  Фонд  социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии совместно  с Министерством культуры РФ предлагает к просмотру три успешных  отечественных   картины 2021–2022 годов:
 - драма «Чемпион мира» (Россия, 2021, 145 мин., 6+, реж. Алексей Сидоров), 
 - комедия «Пара из будущего» (Россия, 2021, 104 мин., 12+, реж. Алексей Нужный),
 - приключенческая сказочная  комедия «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (Россия, 2021, 108 мин., 6+, реж. Дмитрий  Дьяченко).
 Вход  на фильмы бесплатный.

Архангельская область вновь присоединяется  к «Ночи кино 2022» . Российские премьеры совершенно бесплатно увидят в библиотеках, Домах культуры, культурно-спортивных центрах, муниципальных кинотеатрах, сельских клубах в 19 муниципальных округах и районах Поморья. 
 Акция «Ночь кино» пройдет на 71 площадке Архангельской области и на пяти площадках областного  центра. 

В Архангельске  27 августа кинопоказы пройдут  на территории  парка аттракционов "Потешный двор", в  культурном центре  "Луч", уличной  сцене  Исакогорско - Цигломенского  культурного центра,  библиотеке № 10 им. Ф. А. Абрамова округа Варавино-Фактория, концертном зале Дома народного творчества.

Три художественных, полнометражных, разножанровых   фильма из программы «Ночь кино»  этого года предназначены для семейного просмотра.
 В Доме народного творчества по адресу пл. Ленина, 1 просмотры начнутся в 18:00 и продлятся до 00:30. 

Первым фильмом будет приключенческая сказочная комедия «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+)  Дмитрия Дьяченко. Это продолжение фантазийной саги, третья часть приключений современного богатыря и его сказочного отряда.  Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей  Роголеб  повержен, и теперь все Белогорье готовится к свадьбе Ивана и Василисы. В самый разгар приготовлений зло снова напоминает о себе: невеста похищена, и в пылу погони жених и его друзья оказываются в современной Москве. В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова и др.

В 20:10 смотрите драму «Чемпион мира» (6+) режиссёра Алексея Сидорова. Картина рассказывает о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого. В ролях: Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков и др.

И в 22:45 зрителей приглашают на семейную  комедию «Пара из будущего» (12+)  Алексея Нужного.  2040 год. Евгений и Александра уже 20 лет в браке. Супруги давно равнодушны друг к другу, и всё, что удерживает их вместе — огромная госпошлина за развод. Вот бы они сказали друг другу «Нет», когда это ещё было возможно! Так  пара  попадает в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. В ролях: Мария Аронова, Сергей Бурунов, Денис Парамонов и др. 

Перед сеансами в Доме народного творчества можно посетить выставку традиционных промыслов и ремесел «Сокровищница России – ремесленные традиции Пинежья»,  посвященную 30-летию со дня образования Карпогорского Дома народного творчества. 
 Вход на все мероприятия свободный.

20 август 15:16 | : Культура

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