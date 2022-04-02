Сказки бабушки Анны в Архангельске

19 августа в 14 часов в Гостиных дворах состоится программа пинежской сказительницы Анны Мулиин «Сказки да басни с Бела морюшка».
Не всякая весь Руси необъятной может похвастаться своим диалектом, а уж тем более сказочным. А вот Поморье — может.
Поморская гово́ря широко представлена в произведения северных писателей. Но на то она и гово́ря, что на ней можно только говорить, но, увы, не писать иль читать. При письме диалект стирается, язык отшлифовывается до стандартов русского языка. Поэтому творческие всплески души северян лучше всего слышны в голосовом исполнении.
Победительница трёх международных литературных конкурсов и областного фестиваля «Архангельские сказы и сказки», пинежская сказительница Анна Мулиин представит в Гостиных дворах программу на удивительной поморской говоре «Сказки да басни с Бела морюшка», где прозвучат произведения северных писателей и сказителей.
Стоимость: 300 ₽.
Набережная Северной Двины, 85/86. Справки: 609 000.