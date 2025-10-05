Большинство архангелогородцев хотят прижучить любителей электросамокатов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить запрет на разговоры по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры hands-free и запрет на движение СИМ по тротуарам. Обе эти инициативы были поддержаны большинством экономически активных респондентов.



76% жителей Архангельска — за запрет разговоров по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры. Против высказались лишь 10% («Если будут наушники, то вероятность не услышать что-то присутствует»), еще 14% затруднились с ответом («Глупость какая-то. Кто разговаривает по телефону во время езды на самокате?!»).



Инициатива о запрете движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам также нашла поддержку у большинства опрошенных (67%), однако здесь доля противников выше и составляет 23% («Пусть сначала создадут для этого вида транспорта инфраструктуру»; «Сначала выделите им полосы для движения»; «Запрет ни к чему не приведёт, кроме повышения смертности, так как пользователи СИМов перейдут с тротуара (где больше препятствий) к обочине/правой стороне проезжей части. Учитывая глупость подростков, это будет плохим решением»).



Женщины значительно чаще мужчин поддерживают оба вида ограничений для пользователей электросамокатов. Число сторонников инициатив растет с увеличением возраста опрошенных.



(фото с https://rg.ru)

