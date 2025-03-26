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Архангельская епархия не оставляет без внимания центры помощи бездомным

уководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, директор центра помощи «Милосердие» Тюмени Андрей Якунин посетил Архангельскую область. Он ознакомился с государственными и церковными проектами помощи бездомным и встретился с их руководителями.

    «Очень важно взаимодействие государственных и церковных проектов, которые оказывают помощь бездомным. В Архангельске такое взаимодействие есть, — отметил Андрей Якунин. — Уверен, что с такой дружной и заинтересованной командой помощь бездомным людям в Архангельской области будет и дальше развиваться, и мы будем активно сотрудничать».

    По приезде в Архангельск Андрей Якунин встретился с исполнительным директором благотворительной организации «Рассвет» Валерием Смирновым и директором Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий Татьяной Щербо. Участники встречи обсудили вопросы помощи бездомным людям. Татьяна Щербо провела экскурсию по Центру социальной адаптации и рассказала о том, как организована работа учреждения.

    Также в ходе поездки Андрей Якунин встретился с руководителем медико-социального отдела Архангельской епархии, учредителем благотворительной организации «Рассвет», настоятелем Свято-Троицкого храма Архангельска протоиереем Алексием Денисовым. Отец Алексий рассказал о деятельности медико-социального отдела Архангельской епархии и помощи бездомным при Свято-Троицком храме.

    В рамках президентского гранта «Доступная медицина для бездомных — опыт первых для всех» Андрей Якунин посетил 10 регионов. Он принял участие в круглых столах и форумах, где рассказал сотрудникам НКО, представителям органов власти и духовенству о тюменском опыте медико-социальной помощи бездомным людям. Также по инициативе руководителя направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности состоялся онлайн-курс по помощи бездомным и вышел первый номер журнала о проблемах бездомных людей и их реабилитации.

    Центр помощи «Милосердие» Тюмени является общественно-церковным проектом. Сегодня он единственный в России среди НКО, где организован полный цикл помощи бездомным. Здесь используется проактивный подход, обеспечивается раннее выявление необходимости медицинской помощи и социально-психологическое сопровождение на всех этапах помощи бездомным.

    В январе 2024 года президент России поручил Правительству изучить опыт Тюменской области по оказанию помощи бездомным. Еще в декабре 2023 года на заседании Совета по правам человека президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева обратила внимание главы государства на работу благотворительной структуры «Милосердие» в Тюменской области, которая осуществляет комплексный подход помощи бездомным в тесном сотрудничестве с государственными структурами. Она попросила президента дать поручение изучить и распространить опыт региона.

    Сегодня в России при участии Церкви открыто 103 приюта для бездомных, работают 23 автобуса милосердия — мобильных пунктов помощи бездомным. 

04 июль 09:30 | : ---

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