В Архангельской области стартует программа «Архангельская книга»

Ежегодная акция «Архангельская книга», посвящённая популяризации краеведческой литературы и сохранению культурного наследия Русского Севера, начала свою работу в Архангельской области. В этом году мероприятие проводится уже в шестой раз, объединив авторов, издателей, историков и любителей чтения.

Как рассказал пресс-секретарь библиотеки Денис Загайнов, программа открылась виртуальной выставкой «Архангельская книга – 2024», где представлены лучшие издания, выпущенные в регионе в прошедшем году. Экспозиция доступна в отделе библиотечного обслуживания Добролюбовки на интерактивном столе. Выставки с аналогичным названием также проходят в 32 библиотеках Ленского района, Мезенского, Онежского, Пинежского, Плесецкого, Холмогорского муниципальных округов, а также в городах Архангельск и Северодвинск.

До конца месяца в Культурном центре «Северный» работает планшетная выставка «Книга года – 2023», где можно увидеть работы лауреатов и номинантов конкурса для издателей и полиграфистов Архангельской области. Лауреаты конкурса «Книга года – 2024» будут объявлены 23 апреля на сайте библиотеки.

В рамках программы запланированы творческие встречи и презентации новых изданий. Авторы и издатели поделятся своим опытом, обсудят актуальные вопросы книгоиздания и познакомят читателей с особенностями работы в отрасли.

10 апреля состоится презентация книги «Интервенция и Гражданская война на Русском Севере: фронт и тыл», изданной Государственным архивом Архангельской области. Составители сборника расскажут о процессе подготовки издания, которое содержит 342 документа, освещающих события той эпохи.

18 апреля пройдёт презентация книги «Память о войне: военное прошлое Архангельского педагогического колледжа 1941–1945 годы», составленной Надеждой Волковой. Автор расскажет о находках и фактах, связанных с историей педагогов и учащихся учебного заведения, в том числе о снайпере Розе Шаниной.

19 апреля будет презентована повесть Константина Бадигина «Путь на Грумант. Поморская быль», впервые переизданная спустя более 30 лет. Книга рассказывает о реальных событиях шестилетней зимовки мезенских зверобоев на острове Шпицберген.

25 апреля пройдет презентация альбома-каталога «Прялки Русского Севера» из коллекции Архангельского музея изобразительных искусств. Уникальное издание демонстрирует разнообразие резьбы северных мастеров.

Заключительная встреча программы — обсуждение книги Татьяны Мельник «Поморье и Мурман Епимаха Могучего» — состоится 30 апреля. Автор пригласит участников к дискуссии о личности крупного предпринимателя и общественного деятеля XIX века.

Дополнительно будет проведен вебинар «Спросите Книжную палату: 10 часто задаваемых вопросов об архангельском книгоиздании и обязательном экземпляре», который поможет разобраться в тонкостях издательского процесса.

Акция организована Архангельской областной научной библиотекой им. Н.А. Добролюбова совместно с рядом региональных библиотек. Подробная программа мероприятий доступна на официальном сайте библиотеки.