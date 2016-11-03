Рассказ о Православии, оторванный от патриотической составляющей, вреден

Такое мнение озвучил московский режиссер Василий Яцкин на встрече с архангелогородцами в Северном государственном медицинском университете.
«Мы читаем в Евангелии, что светильник не ставят под спудом, — начал свое повествование Василий Яцкин. — Если ты стал верующим человеком и Господь тебя привел в храм, ты просто обязан быть в какой-то степени апостолом. Но мы столкнулись сегодня с проблемой: проповедуется хождение в храм, духовная жизнь, а Родина, народ, Россия — это все представляется как второстепенное. Сегодня ни для кого не секрет, что есть группа богатых людей, которые собираются в нескольких элитных клубах, и эти люди, понимая или не понимая, готовят пришествие антихриста. В Библии это предсказано, и если мы понимаем, что это преддверие последних времен или уже последние времена, то мы должны понимать, что Православие, которое только зовет молиться и поститься, но равнодушно взирает на растление детей и разграбление Родины, выгодно глобализации и антихристу. Это очевидно».
По словам московского гостя, православный мирянин, имеющий детей, не должен быть безразличным к вопросам общественного и политического устройства страны: «Твои дети пойдут в школу, и они будут в той системе образования, где по-прежнему учат, что человек произошел от обезьяны. Если ты согласен на это, значит, в духовном отношении ты тоже обезьяна, потому что не выполняешь заповедь о любви к ближнему. Активная православная позиция сейчас глобалистами не приветствуется. Им нужно православие-лайт, комфорт, пусть аборигены причащаются, исповедуются, мы вам даже камеру зашлем на Пасху, покажем, как аборигены красят яйца, куличи пекут, только отдайте нам ваших детей и вашу землю».
Миссионер отметил, что задача глобалистов — отсекать в мировых религиях все, что касается защиты своего народа, своей земли, своих городов, своей системы образования и своей судебной системы. Отец Олег Стеняев замечательно сформулировал, что нужно, чтобы сохранить страну. Моисей, когда вывел народ из Египта, чем стал заниматься, чтобы Закон Божий внедрить в свою диаспору? Он стал творить суды. Почему ваххабиты требуют дать им шариатские суды по всей России? Потому что прекрасно понимают, что судебная система, прокуроры, адвокаты — все это базируется на законе. И если этот закон, как в Европе, где планируется уже 30 видов браков и про пять видов полов рассказывается в школе, то кто за этим стоит? Поэтому судебная система должна быть приведена в соответствие с Православием. Ну а в первую очередь надо воевать за образование. Надо, чтобы мы, православные, не только исповедовались и причащались, не ставили свечу под кувшин, а реально пытались спасти ближних, осуществляя заповедь любви к людям», — сказал Василий Яцкин.
Сегодня следует понять, что информационные технологии и специальные средства стоят за всеми растлениями, за молодежными самоубийствами, подчеркнул столичный гость: «Все эти техники для людей, которые ходят в церковь, понятны. За суицидами, страшными мультиками и компьютерными играми стоит дьявол. Это борьба за души людей».
Затем Василий Яцкин продемонстрировал небольшой отрывок одного из своих фильмов, разоблачающий современный мультфильм «Маша и медведь». «Этот растлительный мультфильм был запрещен на Украине до 2014 года, потому что там успели понять, насколько чудовищно он взламывает детскую психику», — отметил режиссер. Для сравнения после кусочков современного мультфильма методом контраста демонстрировались отрывки из советского одноименного мультика, в котором совершенно иные ценности.
Также на встрече обсудили рост в обществе суицидальных настроений среди подростков. «Что случилось с нашей молодежью, которая стала похожа на компьютерных глистов, которые не вылезают из виртуального мира? По нашей стране фиксируется 700 самоубийств, — сказал Василий Яцкин. — Это официальная статистика, но реальные числа, вероятно, выше. Работает мощная программа против нашей молодежи, работают специальные люди. К примеру, в соцсетях психологи через фейковые странички начинают крутить романы с подростками противоположного пола, а потом вдруг резко бросают. Когда у жертвы депрессия, подключается третья сторона и начинает подталкивать на суицид. Против подростков открыта настоящая война, в нее вложены большие деньги, а след ведет за рубеж».
Кроме того, участники встречи пообщались на политические темы. «В Библии никакой демократии не предусматривается, — сказал Василий Яцкин. — Умные евреи у себя в Израиле до сих пор никакой официальной конституции не имеют. В Великобритании тоже нет. Самые преуспевающие нации на земле англосаксы и евреи, которые наиболее раскрылись в экономике, политике, владении миром. Именно они нам сплавили эту демократию. И посмотрите внимательно, ни в Коране, ни в Библии не найдете никакого парламента, никаких выборов. Какие два устройства являются действительными для спасения душ? Это монархия и теократия, то есть власть духовных лиц. Нам заморочили голову демократией. Делается это с исключительным посылом, чтобы в парламенте диавол имел свое представительство, а выбирали люди по своим страстям. Известно, что в Америке президента выбирают 70% домохозяек, которые следят за этими дебатами, чьи аргументы демагогические им больше понравятся, того кандидата они и выбирают. Никакие это не выборы, а разгон страстей. В последние времена, сказано в Писании, будут по страстям выбирать себе учителей. От отца Александра Шаргунова и отца Олега Стеняева я услышал, что теократия в России невозможна, потому что в силу гигантского объема нашей страны у нее должен быть один хозяин. И мы видим самую стабильную форму русской жизни: веру, царя и Отечество. Когда эту формулу начали ломать, духовная трагедия постигла наше государство».
Напомним, что детище Василия Яцкина — кинолекторий «Под солнцем». Создатели: московская студия «Киноконтакт» при поддержке Министерства Культуры РФ.
Кинолекторий объехал больше половины России, половину Белоруссии и треть Украины. Госслужащие, военные, осужденные, педагоги, родители, студенты, школьники, методисты отделов образования, судьи и прокуроры — благотворительных проектов, охватывающих сегодня такую широкую аудиторию, найти не просто.
В небольших емких видеосюжетах доступно показываются самые острые темы: растление, вредные привычки, опасность субкультур и экстремизма, ювенальная юстиция, бездуховность.
В аудитории после кинолектория обязательно предлагаются диски, книги, журналы просветительского направления с помощью которых можно долго проводить просветительскую работу.