Кенозерье: На храме Успения Божией Матери в деревне Вершинино освятили кресты

В Плесецком секторе Кенозерского национального парка перед установкой главок с крестами над основной частью храма Успения Божией Матери был совершен чин их освящения. Восстановительные работы на каменной церкви 19 века, расположенной в деревне Погост (Вершинино) Архангельской области, ведутся с 2005 года, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.
Кирпичное здание церкви было возведено в 1868-1875 гг. по образцовому проекту русского архитектора Ивана Ивановича Свиязева. Храм закрыли в 1930-х годах. Здание несколько раз перестраивалось вначале под клуб, а позже – под интернат. Были утрачены колокольня, пятиглавие, придел в трапезной, иконостасы и убранство интерьера.
Сейчас силами специалистов Парка и прихожан Кенозерского прихода ведутся работы по восстановлению здания, сохранению его от дальнейшего разрушения. Были сделаны новые полы в алтаре и трапезной части, произведён ремонт кровли и перекрытий, устанавливаются главки с крестами над основной частью храма. По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила освящение крестов совершил настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова поселка Плесецк – иерей Глеб Должиков.
«Было отрадно, что на освящении присутствовали не только взрослые, но и дети, учащиеся начальных классов, – сообщил отец Глеб. – То, что совместными усилиями ведется возрождение церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Вершинино – это важное историческое событие для ее жителей. Дай Бог, чтобы вместе с восстановлением храма видимого, возрождались и души людей, а через поставляемые кресты Господь хранил, благословлял и вел ко спасению всех живущих здесь».
Работы по восстановлению храма будут продолжены и в этом году. На балансе Кенозерского национального парка находятся десятки памятников деревянной и каменной архитектуры. Их сохранение и восстановление одно из самых важных направлений деятельности Парка, отмечается в пресс-релизе.
Фото пресс-службы Кенозерского национального парка