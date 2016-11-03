Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кенозерье: На храме Успения Божией Матери в деревне Вершинино освятили кресты

В Плесецком секторе Кенозерского национального парка перед установкой главок с крестами над основной частью храма Успения Божией Матери был совершен чин их освящения. Восстановительные работы на каменной церкви 19 века, расположенной в деревне Погост (Вершинино) Архангельской области, ведутся с 2005 года, сообщает пресс-служба Кенозерского национального парка.

Кирпичное здание церкви было возведено в 1868-1875 гг. по образцовому проекту русского архитектора Ивана Ивановича Свиязева. Храм закрыли в 1930-х годах. Здание несколько раз перестраивалось вначале под клуб, а позже – под интернат. Были утрачены колокольня, пятиглавие, придел в трапезной, иконостасы и убранство интерьера.

Сейчас силами специалистов Парка и прихожан Кенозерского прихода  ведутся работы по восстановлению здания, сохранению его от дальнейшего разрушения. Были сделаны новые полы в алтаре и трапезной части, произведён ремонт кровли и перекрытий, устанавливаются главки с крестами над основной частью храма. По благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила освящение крестов совершил настоятель храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова поселка Плесецк – иерей Глеб Должиков.

«Было отрадно, что на освящении присутствовали не только взрослые, но и дети, учащиеся начальных классов, – сообщил отец Глеб. – То, что совместными усилиями ведется возрождение церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Вершинино – это важное историческое событие для ее жителей. Дай Бог, чтобы вместе с восстановлением храма видимого, возрождались и души людей, а через поставляемые кресты Господь хранил, благословлял и вел ко спасению всех живущих здесь».

Работы по восстановлению храма будут продолжены и в этом году. На балансе Кенозерского национального парка находятся десятки памятников деревянной и каменной архитектуры. Их сохранение и восстановление одно из самых важных направлений деятельности Парка, отмечается в пресс-релизе.

Фото пресс-службы Кенозерского национального парка

24 январь 11:28 | : Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2017 (138)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)


Деньги


все материалы
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.