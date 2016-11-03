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Каждый человек – путник на этой земле. Владыка Даниил благословил коллектив «Архавтодора»

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил пообщался с коллективом регионального дорожного агентства «Архангельскавтодор». Как сообщает пресс-служба епархии, Владыка посетил организацию по приглашению директора Игоря Пинаева.

«Каждый человек — путник на этой земле, — сказал владыка, комментируя визит в дорожное агентство. — Нам нужны дороги, земные и небесные. Люди, которые самоотверженно трудятся в этом учреждении, достойны  самого высокого уважения».

Также архипастырь подчеркнул, что человек определяет свой путь: «Самое главное — ехать по правильному маршруту, выбрать правильный путь. Мы не первые, наши соотечественники, которые здесь трудились, поднимали эту землю, делали ее святой. Северная Фиваида святостью зависит не только от Неба, но и от наших мыслей, слов и дел. Хотелось бы больше позитива от каждого из нас, чтобы мы заряжали других радостью, добром, справедливостью, честностью».

Директор «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев подчеркнул, что общение митрополита Даниила с коллективом, безусловно, знаковое событие для дорожного агентства: «Состоявшийся разговор, теплые слова владыки в адрес дорожников очень тронули коллектив. У всех бывают трудности и проблемы. И именно вера помогает нам в самых сложных ситуациях. Поэтому благодарю владыку Даниила за внимание к нашей работе».

Дорожное агентство «Архангельскавтодор» ведет свою историю с 1938 года, когда был образован дорожный отдел Архангельского облисполкома. В своём нынешнем статусе агентство учреждено распоряжением администрации Архангельской области от 12 декабря 2006 года №111-ра.

«Архангельскавтодор» осуществляет полномочия государственного управления в сфере дорожного хозяйства Архангельской области на основании Устава. Агентство выступает заказчиком по подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог и мостов; осуществляет размещение госзаказа по всем видам работ на дорогах общего пользования, контроль за качеством выполняемых работ; обеспечение безопасности движения и сохранности дорог, паспортизация и обеспечение мобилизационной готовности дорог.

Общая численность работников агентства 115 человек, в том числе 13 районных дорожных отделов (РДО) — представители заказчика в местах проведения строительных работ и содержания дорог. Обеспечивают контроль за соблюдением качества работ и договорных обязательств подрядчиками.

C 16 января 2017 года директором Государственного казённого учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» назначен Игорь Николаевич Пинаев.

23 январь 16:00 | : Верую

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