Митрополит Даниил: Крещение без смирения не приведет нас в Царство Небесное

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил в день собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна совершил Божественную литургию в Никольском храме Северодвинска.
В проповеди архипастырь рассказал о смысле праздника Крещения Господня и призвал верующих помнить, что все мы крещены в Православии: «Однако мало быть просто крещеным человеком, нужно работать над собой, чтобы посеянное в этом таинстве не было погребено под толщей наших грехов. Я желаю вам внутреннего смотрения в сердце, чтобы знать и подсказывать другим, что Крещение без внутренней борьбы, без смирения, без глубокого постоянного покаяния не приведет нас в Царство Небесное. Будем же работать над собой, трудиться, чтобы избавлять себя при помощи Божией от всего греховного и тленного!»
Стоит сказать, что в Никольском храме уже несколько месяцев идет косметический ремонт. «Перебирались и укреплялись полы, ставились металлические балки и опоры взамен деревянных, все выравнивалось, — рассказал настоятель церкви, благочинный Северодвинска, священник Сергий Ермаков. — Также выравнивались стены и покрывались плиткой. Мы разобрали служебные помещения алтаря, так как пономарка была в аварийном состоянии. Эти помещения будут восстановлены заново. Также ждут ремонта другие помещения, внешний фасад пока изменяться не будет. О сроках окончания ремонта говорить пока трудно, потому как нет крупных жертвователей. Все делается только на приношения прихожан, один из которых, к примеру, пожертвовал на храм плитку, которую мы использовали для ремонта».
Напомним, что в Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.
Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа.
Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира.
Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода.
Источник: http://arh-eparhia.ru/