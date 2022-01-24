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Житель Архангельска развязал настоящую войну с "Ростелекомом"

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение) и ч. 1 ст. 215.2 (приведение в негодность объекта жизнеобеспечения – объекта электросвязи).

Расследованием установлено, что обвиняемый в период с 25 ноября 2021 года по 23 января 2022 года, находясь в Октябрьском округе г. Архангельска, незаконно проникал в подвальные помещения жилых многоквартирных домов, откуда совершал хищения телефонных кабелей, принадлежащих ПАО «Ростелеком», причинив ущерб на различные суммы.  

Кроме того, в указанный период времени обвиняемый повредил и привел в негодность для эксплуатации действующие линии связи, являющиеся объектами жизнеобеспечения. В результате его преступные действия привели к невозможности подачи телефонной связи в указанные дома, а ПАО «Ростелеком» причинен материальный ущерб.

          Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме.

          Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.                     

13 май 09:07 | : Скандалы

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