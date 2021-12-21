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Детишек котласского детсада пытались напоить сомнительным молоком

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в отношении предприятия из г. Котласа.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» было установлено несоответствие между количеством поступающего на предприятие сырья и получаемой из него продукции. При производстве пастеризованного молока  объемы выпускаемой продукции превышали объемы сырья.

Управлением была проведена внеплановая документарная проверка в отношении организации. Также в рамках пищевого мониторинга в детском саду, который получал продукцию данного предприятия, были отобраны пробы молока питьевого и направлены в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». По результатам исследований в молоке выявлено несоответствие массовой доли жира, результат испытаний составил 1,9% при нормативе по данному показателю 3,2+0,3. Заявленная производителем массовая доля жира в продукте – 3,2%.

При изучении документов было установлено, что наименование молока, поставленного в детский сад, в ветеринарных сопроводительных документах и на маркировке не совпадало.

Кроме того, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, изложена общими фразами, ей не предусмотрены все необходимые исследования в соответствии с требованиями технических регламентов, а также не предусмотрен контроль выпускаемой продукции.

Отсутствие контроля за качеством выпускаемой продукции привело к выпуску в обращение продукции, не соответствующей по показателю качества «массовая доля жира».

Также в ходе проверки было установлено, что декларация о соответствии на молоко была принята без проведения лабораторных испытаний на все необходимые показатели безопасности. В протоколах отсутствовали исследования на показатели БГКП, КМАФАнМ, золотистый стафилококк, бактерии рода Сальмонелла, Listeria monocytogenes, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, стронций-90, цезий-137, массовая доля жира, СОМО, афлотаксин М1, Меламин,, диоксины, антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров), стрептомицин, пенициллин.

Предприятие и его должностное лицо были привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Предприятию выдано предписание по устранению выявленных нарушений.  

06 май 11:17 | : Скандалы

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