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Котласская фирма "Нортолайн" безбожно отравляла атмосферу

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ООО «Нортолайн».

         Установлено, что Общество с ноября 2021 г. осуществляет деятельность по переработке макулатуры на заводе по адресу: ул. Новая ветка,  д. 49  в г.Котласе. При этом у организации отсутствует разрешительная документация на осуществление деятельности, связанной с негативным воздействием на окружающую среду, не проведена инвентаризация отходов, образуемых в процессе производственной деятельности, не обеспечено ведение учета этих отходов, не утверждены предельно допустимые нормативы вредного физического воздействия на атмосферный воздух, не получено разрешение на выбросы   в атмосферу вредных веществ.

В этой связи прокурором генеральному директору  ООО «Нортолайн» внесено представление, признанное обоснованным, однако нарушения так и не были устранены.

В целях понуждения предприятия к устранению нарушений экологического законодательства в Котласский городской суд направлено исковое заявление, рассмотрев которое, суд удовлетворил.

         Решение суда не вступило в законную силу.

 

20 апрель 11:45 | : Скандалы

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