Котласская фирма "Нортолайн" безбожно отравляла атмосферу

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства, по результатам которой выявлены нарушения в деятельности ООО «Нортолайн».
Установлено, что Общество с ноября 2021 г. осуществляет деятельность по переработке макулатуры на заводе по адресу: ул. Новая ветка, д. 49 в г.Котласе. При этом у организации отсутствует разрешительная документация на осуществление деятельности, связанной с негативным воздействием на окружающую среду, не проведена инвентаризация отходов, образуемых в процессе производственной деятельности, не обеспечено ведение учета этих отходов, не утверждены предельно допустимые нормативы вредного физического воздействия на атмосферный воздух, не получено разрешение на выбросы в атмосферу вредных веществ.
В этой связи прокурором генеральному директору ООО «Нортолайн» внесено представление, признанное обоснованным, однако нарушения так и не были устранены.
В целях понуждения предприятия к устранению нарушений экологического законодательства в Котласский городской суд направлено исковое заявление, рассмотрев которое, суд удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.