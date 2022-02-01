Кому мешает ЗОЖ? В Архангельске развернулась битва за "Гандвик"

Злые силы пытаются выгнать Клуб любителей бега «Гандвик» из занимаемого им подвального помещения (вот уж воистину «лакомый» кусочек поморской недвижимости!). Организация сторонников неагрессивного ЗОЖ (никаких запретов) с многолетней историей. Абсолютно некоммерческая, живущая (выживающая) за счет добровольных взносов. Губернатор Цыбульский в курсе и поддерживает энтузиастов… но кому-то и это по барабану. В субботу будет забег протеста, возможно, последний. Подробности в пресс-релизе:
- 16 апреля в субботу в 10:30 на набережной Северной Двины в Архангельске пройдет забег на дистанцию полумарафон (21,1 км). Старт пройдет в рамках летнего Кубка Севера и будет организован по системе гандикап. Свое участие в забеге подтвердили уже более 100 спортсменов, от любителей бега до профессионалов легкой атлетики.
Основанный в 1982 году «Клуб любителей бега «Гандвик», в данный момент переживает не самые лучшие времена.
Сегодня активисты и члены «Гандвика» приводят все свои документы в порядок и пытаются приостановить ликвидацию клуба с 40-летней историей, всеми силами пытаясь сохранить за собой скромное подвальное помещение. Более 300 членов из состава бегового клуба и клуба «Моржи Архангельска» (базируется по этому адресу), собрали подписи и готовы выступить в поддержку интересов общественной организации. Большинство любителей ЗОЖ и ветеранов спорта Архангельска и области, обеспокоены происходящим и также готовы оказать посильную помощь беговому сообществу. На словах все за бег. Никто не желает выгонять и уж тем более закрывать клуб. Даже губернатор региона уже в курсе происходящего и тоже выразил поддержку.
Однако по факту Арбитражный суд уже принял решение забрать помещение у КЛБ «Гандвик», но не указал дату, когда клуб должен освободить подвал, расположенный по адресу: Архангельск, Набережной Северной Двины, 110, корпус 1.
Общественники пытаются сохранить подвал за собой и ждут помощи от Администрации области в заключении безвозмездной аренды помещений. Клуб не отказывается от долгов и надеется заключить мировое соглашение с МТУ Росимуществом. К слову сказать само подвальное помещение отремонтировано и облагорожено членами клуба своими руками. Всего на ремонт подвала потрачено более 2 000 000 рублей членских взносов и привлечённых средств (есть бухгалтерские документы). А капитальный и текущий ремонт этого «защитного сооружения» производился энтузиастами с 1984 года. Про возмещение сил и затрат «Гандвика» никто даже не говорит!
В данный момент судебные приставы-исполнители стараясь побыстрее закончить исполнительное производство, арестовали чужое имущество, которое находится в помещениях, занимаемых клубом. На спортивные тренажеры, примерной стоимостью около 500 000 рублей, наложен арест, а председателю клуба Киселеву И.А. - штраф в размере 50 000 рублей. Плюсом и в качестве бонуса ему светит уголовное дело за невыполнение решения суда.