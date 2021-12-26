Жительница Северодвинска накупила на деньги школьницы дорогого алкоголя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
Следствием установлено, что в декабре 2021 года в городе Северодвинске подозреваемая нашла банковскую карту, принадлежащую 14-летней девочке, при помощи которой бесконтактным способом оплатила покупки в магазинах города.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и пояснила следователю, что чужой картой оплатила приобретение алкоголя.
В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу.
Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.