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Жительница Северодвинска накупила на деньги школьницы дорогого алкоголя

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Следствием установлено, что в декабре 2021 года в городе Северодвинске подозреваемая нашла банковскую карту, принадлежащую 14-летней девочке,  при помощи которой бесконтактным способом оплатила покупки в магазинах города.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и пояснила следователю, что чужой картой оплатила приобретение алкоголя.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу.

 

Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

 

22 февраль 08:52 | : Скандалы

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