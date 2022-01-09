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ОНФ требует остановить рост цен на ПЦР-тесты в Архангельской области

Народный фронт в Архангельской области провел мониторинг доступности ПЦР-тестирования для россиян и призвал УФАС остановить рост цен. Процедура становится предметом обогащения отдельных медицинских лабораторий. Динамика повышения цен очевидна, констатировал Народный фронт. 

Опрос, проведенный Народным фронтом в Архангельской области, показал, что 34% жителей области сделали ПЦР-тест бесплатно. Среди граждан, которые сдавали анализы в частных клиниках, 33% рассказали о том, что заплатили от 1 тыс, до 1500 руб., 24% опрошенных заплатили за тест от 1500 до 2 тыс. руб.  На высокую стоимость ПЦР – теста свыше 2 тыс. руб. – пожаловались 5,5% северян. Так в областном центре медицинская лаборатория «Инвитро» делает ПЦР-тест за 1990 руб, в лаборатории «Гемотест» он будет дороже на 30 руб.

Общее число новых случаев заболевания коронавирусом в регионе за минувшие сутки составило 1996 человек.

«В такое сложное для всех время прохождение ПЦР-тестирования – необходимая мера. Однако она становится предметом обогащения отдельных медицинских лабораторий. Динамика повышения цен очевидна.  Есть граждане, которые в силу определенных обстоятельств неоднократно сдают тесты в течение двух-трех месяцев, и не только потому что им нужно выехать за рубеж или на работу, а банально, чтобы следить за своим здоровьем и не ходить лишний раз в поликлинику для прохождения процедуры ПЦР-тестирования, – сказал руководитель исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров. – Региональное отделение Народного фронта обратится в управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области с предложением отрегулировать цену на ПЦР-тесты. Она должна быть снижена и не ползти вверх».

31 январь 12:53 | : Скандалы

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