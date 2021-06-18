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Четвертая власть. Видео возбудило уголовное дело по халатности чиновников в Шенкурском районе

В средствах массовой информации размещен видеоматериал о бездействии органов местного самоуправления администрации муниципального  образования «Никольское» Шенкурского района в части ненадлежащего содержания жилого дома №4 по улице Дачная в деревне Шипуновская Шенкурского района, в котором проживает 13 граждан, включая двоих несовершеннолетних. По данному сообщению о преступлении следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России поручил доложить о нарушении прав жителей указанного аварийного дома.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Произведён осмотр места происшествия, в ходе которого детально осмотрены и зафиксированы несущие конструкции дома, повреждения нижних венцов и фундамента. Допрашиваются свидетели по делу. Решается вопрос о расселении жильцов указанного дома.

Дело принято к производству Вельским межрайонным  следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

26 август 09:42 | : Скандалы

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