Четвертая власть. Видео возбудило уголовное дело по халатности чиновников в Шенкурском районе

В средствах массовой информации размещен видеоматериал о бездействии органов местного самоуправления администрации муниципального образования «Никольское» Шенкурского района в части ненадлежащего содержания жилого дома №4 по улице Дачная в деревне Шипуновская Шенкурского района, в котором проживает 13 граждан, включая двоих несовершеннолетних. По данному сообщению о преступлении следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ранее Председатель СК России поручил доложить о нарушении прав жителей указанного аварийного дома.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Произведён осмотр места происшествия, в ходе которого детально осмотрены и зафиксированы несущие конструкции дома, повреждения нижних венцов и фундамента. Допрашиваются свидетели по делу. Решается вопрос о расселении жильцов указанного дома.
Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.