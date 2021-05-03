Доцент САФУ Оксана Чупрова. Реальный срок становится ближе

Во вторник 22 июня в городском суде Северодвинска начнется слушание второго дела по обвинению преподавателя юридического факультета северодвинского филиала Северного Арктического Федерального университета Оксаны Чупровой в коррупционных деяниях.
Рассматриваться будут сразу несколько эпизодов взяточничества. Деньги со студентов брались за успешную сдачу госэкзаменов.
Напомним, по первому аналогичному делу Чупрова уже получила в марте текущего года наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Наблюдатели полагают, что на этот раз речь будет идти о реальном сроке заключения в виду резонансности дела. Они же не исключает, что в ходе слушаний всплывут и другие имена причастных к коррупционным схемам в федеральном вузе, о чем активно шушукаются студенты в соцсетях.