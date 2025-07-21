Икону явления Богородицы над Архангельском представили в Сийском монастыре

Икону «Явление Пресвятой Богородицы в Архангельском граде в 1919 году» представили в мастерской Антониево-Сийского монастыря. Автор нового образа — иконописец Тамара Зайкова (Трофимова).



«Икона наполнена необыкновенной духовной красотой, легкостью. Богородица с Младенцем изображены на фоне северного, розового, августовского неба. Образ займет свое место в войсковом храме в честь святого благоверного князя Александра Невского 21-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Росгвардии поселка Софрино (Софринская бригада)», — сообщили в Сийской обители.



Икону освятят 10 сентября в Успенском храме Архангельска.



Иконография образа была разработана мастерами Сийской обители. Большой вклад внес насельник монастыря иеромонах Феофил (Волик), он собирал архивные документы, воспоминания очевидцев, изучал историю этого чуда. Так, первая икона явления Богородицы была написана в 2015 году художником сийской мастерской Сергеем Кудрявцевым. Сегодня этот образ хранится в Успенском храме областной столицы.



Напомним, что чудесное событие явления Богородицы произошло 3 августа 1919 года накануне эвакуации из столицы Поморья добровольческих войск Антанты. Семеро детей от 10 до 14 лет — Галина и Ольга Зеленины; Эмилия, Валентина и Виктор Перешневы; Сергей Попов и Юлия Киселева, — находясь возле дома № 135 по Новгородскому проспекту, увидели на небе Божию Матерь.



Явление продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением город и народ, после чего видение постепенно исчезло. Потрясенные дети рассказали об этом родителям, а затем и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову. Священник передал их рассказ епископу Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом нашим».



Само событие тщательно расследовали, 4 сентября провели объединенное собрание Епархиального и Миссионерского советов и составили «Акт о явлении в небе Божией Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в Архангельске 3 августа 1919 года» с подробным описанием видения со слов очевидцев. Известие об этом чуде напечатали в «Архангельских епархиальных ведомостях».

Царица Небесная простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город, на коленях Ее сидел Богомладенец Иисус Христос.