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Доцент САФУ Оксана Чупрова отделалась условным сроком

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области Северодвинский городской суд  согласился с позицией государственного обвинения и  вынес приговор бывшей  заведующей кафедрой истории, философии и права гуманитарного института филиала Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова в городе Северодвинске Оксане Чупровой.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3   ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО  осужденная за денежное вознаграждение в виде денег и подарочного сертификата помогла студенту заочной формы обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» сдать государственный итоговый экзамен по заранее выбранному билету, к ответу на который тот подготовился. Успешно под ее руководством защитить дипломную работу, которую она не стала проверять в системе «Антиплагиат-ВУЗ», указав нужный процент доли оригинального текста. Также указанному студенту выставили положительные оценки за экзамены, в том числе по использованному обвиняемой заведомо подложному приказу о перезачете учебных дисциплин, которые тот якобы сдавал ранее, что не соответствовало действительности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Подследственная полностью признала свою вину и дала изобличающие показания. В суде она  также дала признательные показания.

Приговором суда  Чупровой назначено наказание  виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в ходе следствия Чупровой вменялись несколько эпизодов с взятками... видимо, так и оставшимися недоказанными.

11 март 15:53 | : Происшествия

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