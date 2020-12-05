Доцент САФУ Оксана Чупрова отделалась условным сроком

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор бывшей заведующей кафедрой истории, философии и права гуманитарного института филиала Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова в городе Северодвинске Оксане Чупровой.
Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО осужденная за денежное вознаграждение в виде денег и подарочного сертификата помогла студенту заочной формы обучения по направлению подготовки «Юриспруденция» сдать государственный итоговый экзамен по заранее выбранному билету, к ответу на который тот подготовился. Успешно под ее руководством защитить дипломную работу, которую она не стала проверять в системе «Антиплагиат-ВУЗ», указав нужный процент доли оригинального текста. Также указанному студенту выставили положительные оценки за экзамены, в том числе по использованному обвиняемой заведомо подложному приказу о перезачете учебных дисциплин, которые тот якобы сдавал ранее, что не соответствовало действительности.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Подследственная полностью признала свою вину и дала изобличающие показания. В суде она также дала признательные показания.
Приговором суда Чупровой назначено наказание виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, в ходе следствия Чупровой вменялись несколько эпизодов с взятками... видимо, так и оставшимися недоказанными.