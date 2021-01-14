Архангельский ночной кабак злостно нарушал губернаторский указ и российское законодательство

В минувшие выходные сотрудниками полиции при содействии ОМОН Росгвардии проведена проверка деятельности ряда увеселительных заведений на территории областного центра, в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства.
Так, в одном из развлекательных заведений, расположенных в здании по проспекту Обводный канал, были выявлены нарушения ограничений, предусмотренных действующим Указом губернатора. После часа ночи клуб продолжал принимать посетителей, в зале находилось несколько десятков человек. Осуществлялась реализация алкогольной и никотиносодержащей продукции.
Также было установлено, что продажа спиртных напитков здесь осуществлялась без лицензии. Из незаконного оборота изъято порядка 50 бутылок крепкого алкоголя. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности за нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Организации грозит штраф в сумме более трех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией продукции. Проверка продолжается.