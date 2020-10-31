Архангельская школа №28 под угрозой

О равнодушии чиновников к проблемам школьного здравоохранения в столице региона рассказал вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко:
- Публичной огласки и соответствующих разъяснений от Министерства здравоохранения срочно требует еще одна проблема – отсутствие постоянного медработника в 28-й школе на Варавино. Медик здесь периодически приходящий.
После недавнего «выноса сора из избы» в мою приемную пришло множество обращений родителей учеников данной школы, рассказавших о не решаемом руководством 4-й горбольницы вопросе - невозможности обеспечить специалистом образовательную организацию с численностью более 1000 человек.
Все проблемы, озвучиваемые жителями депутатам и общественности насчет больницы, – звенья одной цепи: очевидно, что они связаны с тотальным равнодушием чиновников и руководства медицинской организации, критичным недофинансированием медицины в целом. Как сообщили родители, в Министерстве здравоохранения и горбольнице не видят проблемы, ведь по нормативам и бумагам вопрос решается вызовом бригады скорой помощи, которая должна прибыть в заведение за 3-5 минут. Но все мы знаем, насколько реальность расходится с написанным на бумаге. Ответственность за здоровье ребенка фактически перекладывается на педагогов, не обладающих специальными знаниями, а критических ситуаций, когда ученику незамедлительно требуется помощь врача, бывает немало. И на каждый «чих» скорая не разбежится ездить. Родители разуверились в эффективности чиновников и руководства горбольницы: недовольным по итогу предлагается самостоятельно заняться поиском кандидата на вакансию.
«Олег Витальевич, здравствуйте. Очень волнует вопрос отсутствия медицинского работника в 28-й школе. Дело в том, что работник написал заявление по собственному, но это был вынужденный шаг... А школе с таким количеством детей без медика просто никак. У детей разные заболевания, случаются обмороки, кровотечения, падения... Ведь учитель не сможет оказать необходимую помощь. В министерстве говорят, что можно вызвать скорую, и они приедут через 5 минут. Но и мы знаем, какое время нужно ждать скорую, тем более сейчас, в условиях пандемии.. Всеми родителями просим решить вопрос с медработником в 28-й школе, там медик должен быть постоянно, а не только приходить на прививки или мероприятия (впрочем, как и в любом другом учебном заведении). Людмила Г.»
Как пишет другая заявительница, сложившаяся ситуация нарушает нормативы, по которым в школах с численностью более 800 человек наличие медика обязательно. На справедливое возмущение родители получают от ведомств и медучреждения только отписки.
«Это же ненормально, что в период пандемии придется дергать скорые, плюс до приезда скорой ребенок должен быть под наблюдением врача, а не учителя!! Ребенок разобьет бровь, и учитель должна кровь останавливать? Чем? Туалетной бумажкой? Или тоже скорую вызывать, как рекомендует Министерство здравоохранения? А если у ребенка температура 37 и он просто недомогает - тоже скорую? Но ведь температура может быть симптомом чего-то серьезного - это перекладывается на учителя - оценить состояние ребенка? Это не его должностные обязанности!
Сколько ждать врача в школу? Месяц, два?
Это колоссальная проблема. В школе полно больных детей: астма, гемофилия, сахарный диабет и т.д, там, если что, время идет на минуты. Учитель не может оценить состояние ребенка, нужен врач!!
А у нас одни отписки: ответы главврача - у него специалистов нет. Хотя до прихода этого главврача всех хватало!
Необходимо решить вопрос с врачом в 28-й школе, не просто прибегающим на пару часов, а чтоб был и на 1-ой и на 2-й смене учебного дня, поскольку ЧП может быть в любое время! А на 2-й смене вообще не было врача в последнее время, так как главврач обязал школьного фельдшера сесть на прием в детскую поликлинику. На 2-й смене, видимо, не дети учатся. Наталья П.»
Как свидетельствуют обратившиеся, отсутствие положенных ставок ведет к значительному сокращению медиков в детских и школьных учреждениях, в колледжах. И так не должно быть. Не знаю, намерены ли чиновники в ближайшее время «латать дыры» в системе медицинского обслуживания, поэтому направил запрос в Министерство здравоохранения, чтобы мне предоставили информацию, как они видят решение данной проблемы.