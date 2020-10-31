Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская школа №28 под угрозой

О равнодушии чиновников к проблемам школьного здравоохранения в столице региона рассказал вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко:

- Публичной огласки и соответствующих разъяснений от Министерства здравоохранения срочно требует еще одна проблема – отсутствие постоянного медработника в 28-й школе на Варавино. Медик здесь периодически приходящий.

После недавнего «выноса сора из избы» в мою приемную пришло множество обращений родителей учеников данной школы, рассказавших о не решаемом руководством 4-й горбольницы вопросе - невозможности обеспечить специалистом образовательную организацию с численностью более 1000 человек.

Все проблемы, озвучиваемые жителями депутатам и общественности насчет больницы, – звенья одной цепи: очевидно, что они связаны с тотальным равнодушием чиновников и руководства медицинской организации, критичным недофинансированием медицины в целом. Как сообщили родители, в Министерстве здравоохранения и горбольнице не видят проблемы, ведь по нормативам и бумагам вопрос решается вызовом бригады скорой помощи, которая должна прибыть в заведение за 3-5 минут. Но все мы знаем, насколько реальность расходится с написанным на бумаге. Ответственность за здоровье ребенка фактически перекладывается на педагогов, не обладающих специальными знаниями, а критических ситуаций, когда ученику незамедлительно требуется помощь врача, бывает немало. И на каждый «чих» скорая не разбежится ездить. Родители разуверились в эффективности чиновников и руководства горбольницы: недовольным по итогу предлагается самостоятельно заняться поиском кандидата на вакансию.

«Олег Витальевич, здравствуйте. Очень волнует вопрос отсутствия медицинского работника в 28-й школе. Дело в том, что работник написал заявление по собственному, но это был вынужденный шаг... А школе с таким количеством детей без медика просто никак. У детей разные заболевания, случаются обмороки, кровотечения, падения... Ведь учитель не сможет оказать необходимую помощь. В министерстве говорят, что можно вызвать скорую, и они приедут через 5 минут. Но и мы знаем, какое время нужно ждать скорую, тем более сейчас, в условиях пандемии.. Всеми родителями просим решить вопрос с медработником в 28-й школе, там медик должен быть постоянно, а не только приходить на прививки или мероприятия (впрочем, как и в любом другом учебном заведении). Людмила Г.»

Как пишет другая заявительница, сложившаяся ситуация нарушает нормативы, по которым в школах с численностью более 800 человек наличие медика обязательно. На справедливое возмущение родители получают от ведомств и медучреждения только отписки.

«Это же ненормально, что в период пандемии придется дергать скорые, плюс до приезда скорой ребенок должен быть под наблюдением врача, а не учителя!! Ребенок разобьет бровь, и учитель должна кровь останавливать? Чем? Туалетной бумажкой? Или тоже скорую вызывать, как рекомендует Министерство здравоохранения? А если у ребенка температура 37 и он просто недомогает - тоже скорую? Но ведь температура может быть симптомом чего-то серьезного - это перекладывается на учителя - оценить состояние ребенка? Это не его должностные обязанности!

Сколько ждать врача в школу? Месяц, два?

Это колоссальная проблема. В школе полно больных детей: астма, гемофилия, сахарный диабет и т.д, там, если что, время идет на минуты. Учитель не может оценить состояние ребенка, нужен врач!!

А у нас одни отписки: ответы главврача - у него специалистов нет. Хотя до прихода этого главврача всех хватало!

Необходимо решить вопрос с врачом в 28-й школе, не просто прибегающим на пару часов, а чтоб был и на 1-ой и на 2-й смене учебного дня, поскольку ЧП может быть в любое время! А на 2-й смене вообще не было врача в последнее время, так как главврач обязал школьного фельдшера сесть на прием в детскую поликлинику. На 2-й смене, видимо, не дети учатся. Наталья П.»

Как свидетельствуют обратившиеся, отсутствие положенных ставок ведет к значительному сокращению медиков в детских и школьных учреждениях, в колледжах. И так не должно быть. Не знаю, намерены ли чиновники в ближайшее время «латать дыры» в системе медицинского обслуживания, поэтому направил запрос в Министерство здравоохранения, чтобы мне предоставили информацию, как они видят решение данной проблемы.

  

01 март 13:37 | : Скандалы

Главные новости


Официальные подозрения в адрес руководителей "Архоблэнерго" и "ТГК-2" (видео задержания)
«Дорогие товарищи», или метания Юлии. О российском номинанте на «Оскар»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (12)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20