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В школьные буфеты Архангельской области поставляют сомнительные продукты

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу были выявлены поставки потенциально небезопасной продукции в социальные учреждения.

Двумя индивидуальными предпринимателями была поставлена в адреса школ г. Архангельска  продукция, изготовленная с использованием растительных жиров (сычужный продукт), что запрещено санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся.

 - 20, 29 января и 8 февраля 2021 года уполномоченным лицом  одного из индивидуальных предпринимателей были оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукт сычужный, который был отправлен в адрес предпринимателя, занимающегося организацией школьного питания для школы г. Архангельска;

- Уполномоченным лицом еще одного предприятия были оформлены ветеринарные сопроводительные документы от 4 и 8  февраля 2021 года на сычужный продукт и отправлены в адреса нескольких школ Архангельска.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области и Министерство образования и науки Архангельской области для принятия мер.

Также в феврале 2021 года была выявлена поставка образовательным организациям Архангельской области продукции неустановленного происхождения.

5 и 8 февраля ветеринарным врачом ГБУАО «Вельская райСББЖ» от поставщика в адрес образовательных организаций Архангельской области оформлены 5 ветеринарных сопроводительных документа на сгущенное молоко. Во всех ВСД были некорректно указаны даты выработки и срок годности, отсутствовали сведения о производственном ВСД, а значит, сведения о том, из какого сырья изготовлен продукт. Документы были оформлены и погашены за нелогичный период времени.

В адрес поставщика из Архангельской области сгущенное молоко поступило через цепочку посредников. Продукция была введена в оборот уполномоченным лицом первого из посредников, в качестве входящего указан номер ВСД, оформленного на бумажном носителе. Производителем сгущенного молока указан молочный комбинат из Вологодской области, при этом производственных и исходящих ВСД на этот товар на площадке комбината в ФГИС «Меркурий» нет. Еще одним предприятием в цепочке посредников наименование продукта было изменено (вместо «Молоко цельное сгущенное с сахаром ВМП ГОСТ 3168812 «ГОСТ РЕЗЕРВ» указано «СМК Сгущенное молоко ГОСТ 31688-2012 400 г РОСРЕЗЕРВ 1*45 шт.»).

Управлением Россельхознадзора возбуждено административное расследование в отношении поставщика из Архангельской области, проводятся проверочные мероприятия. Направлены письма в адрес Министерства образования и науки Архангельской области и социальных учреждений – получателей продукции.

 Уполномоченным лицам, осуществившим сертификацию указанных документов, выданы предупреждения во ФГИС «ВетИС. Паспорт».

 

01 март 10:28 | : Скандалы

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