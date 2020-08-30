Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Статус ветерана войны для онежского пенсионера отстояли в суде

Онежской межрайонной прокуратурой выявлен факт нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны на получение социальных льгот.

Установлено, что 88-летний пенсионер, имеющий статус ветерана – участника Великой Отечественной войны, в послевоенный период принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Эстонии, в связи с чем имеет право на ежегодную денежную выплату.

В нарушение действующего законодательства, ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Северодвинске по Архангельской области ежегодную денежную выплату ветерану не начислило, обосновав это тем, что военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Эстонии в период с 1.01.1944 по 31.12.1951 не относятся к участникам Великой Отечественной войны.

Прокурор обратился с иском в суд в защиту прав и законных интересов  ветерана об обязании пенсионного фонда произвести ветерану ежегодную денежную выплату.

Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил иск.

03 февраль 13:14 | : Скандалы

Главные новости


Революция снеговичков. Предисловие к воскресному митингу
Занимательная пиромания-2

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (38)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20