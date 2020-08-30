Статус ветерана войны для онежского пенсионера отстояли в суде

Онежской межрайонной прокуратурой выявлен факт нарушения прав ветерана Великой Отечественной войны на получение социальных льгот.
Установлено, что 88-летний пенсионер, имеющий статус ветерана – участника Великой Отечественной войны, в послевоенный период принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Эстонии, в связи с чем имеет право на ежегодную денежную выплату.
В нарушение действующего законодательства, ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Северодвинске по Архангельской области ежегодную денежную выплату ветерану не начислило, обосновав это тем, что военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Эстонии в период с 1.01.1944 по 31.12.1951 не относятся к участникам Великой Отечественной войны.
Прокурор обратился с иском в суд в защиту прав и законных интересов ветерана об обязании пенсионного фонда произвести ветерану ежегодную денежную выплату.
Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил иск.