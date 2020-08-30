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В Архангельске борьба за дизайн-код в городской рекламе дошла до суда

Дизайн-код был принят минувшим летом. С каждым месяцем всё больше предпринимателей и владельцев административных зданий обращаются в департамент градостроительства за консультациями и согласованием вывесок. В итоге за 2020 год было согласовано 126 вывесок и 14 концепций размещения вывесок и рекламных конструкций на торговых центрах города. Со злостными нарушителями правил благоустройства администрация все чаще встречается в суде.

 

Управляющим компаниям и собственникам зданий в прошлом году было направлено 211 требований о приведении в надлежащее состояние 236 фасадов. Департаментом градостроительства было подготовлено 64 комплекта документов для подготовки искового заявления на демонтаж информационных конструкции. В настоящее время 27 исковых заявлений отработаны в полном объеме, а конструкции демонтированы.

 - В дизайн-коде представлены правила размещения и визуального оформления вывесок, рекламы и навигации - в зависимости от их типов и зоны размещения. Этот документ уже оказывает положительное влияние на облик города. За прошлый год было согласовано 126 вывесок и 14 концепций размещения вывесок и рекламных конструкций на торговых центрах. При этом муниципалитету предстоит еще много работать над оптимизацией размещения «мелкой» наружной рекламы, которая в изобилии присутствует на улицах, - отметила начальник отдела рекламы департамента градостроительства Наталья Старкова.

Напомним, общий дизайн-код для областной столицы разработан московской студией Артемия Лебедева и вызвал горячие споры в обществе.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)  

03 февраль 13:06 | : Скандалы

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