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Профессионал объяснил, почему такой бардак с Соловками

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков своей властью открыл туристский сезон на Соловецком архипелаге, пригласив потенциальных путешественников воспользоваться услугами по доставке на острова через свою республику. В то же время, островитяне буквально умоляют не делать этого, так как в случае завоза коронавируса им грозит вымирание – местная медицина не способна противостоять пандемии.

Ко всему прочему, административно Соловки относятся к Архангельской области и подобное приглашение оскорбительно для властей Поморья.

Член Ассоциации «Вольное дело» и профессионал в области туризма Олег Кодола, много лет организующий туры на исторический архипелаг, объяснил природу конфликта:

- Туризм в каждом регионе имеет свои особенности, на которые сейчас накладывается ситуация с коронавирусом. Наши таковы...

  1. 1. Соловки административно подчинены Архангельской области, но 90% туристического потока идёт через Карелию, город Кемь. Кроме того, существует ещё 2 крупных игрока этого «поля»: Соловецкий монастырь, поглотивший Соловецкий музей; и Фонд, который командует федеральной программой развития Соловков (гигантской стройкой и реставрацией). Итого – четыре крупных субъекта, каждый из которых продвигает свои интересы.
  2. 2. Даже в момент жёстких ограничений и полного «закрытия» Соловков, Фонд «продавил» завоз туда вахты рабочих для федеральной программы. Надо сказать, в Архангельске их тестировали, обнаружили и изолировали больных, задержали отправку вахты на обсервацию, а потом самолётами перевезли «здоровых» на Соловки. На этом санитарная безопасность Соловков закончилась.
  3. 3. Сегодня на Соловки из Кеми идёт постоянный поток грузов, местных жителей, командировочных по федеральной программе и... туристов-паломников (потому что монастырь свой бизнес уже запустил). Десятки людей ежедневно перевозятся частными катерами, а официальный перевозчик стоит. С точки зрения экономики - это странная картина, но здесь важно другое: обеспечить «закрытость» Соловков невозможно. Это факт.
  4. 4. Видимо, признавая этот факт, утром 15 июня глава Республики Карелия Парфёнчиков опубликовал условия очередного этапа снятия ограничений. Среди прочих послаблений – разрешение перевозок из Карелии на Соловецкий архипелаг. Наши телефоны взорвались звонками: до сих пор звонят радостные туристы, которые тут же собрались ехать на Соловки.
  5. 5. Но 15 июня вечером врио губернатора Архангельской области Цыбульский продлил режим ограничений на территории Архангельской области, включая Соловки, до 30 июня. У него тоже есть основания: в Архангельской области (в Северодвинске) – одна из крупнейших вспышек COVID-19. Правда, где Северодвинск, а где Соловки, но... тонкая настройка – это не стиль российской власти вообще.
  6. 6. Таким образом, указ Цыбульского опроверг распоряжение Парфёнчикова в части возможности экскурсионных и туристических поездок на Соловки. Получается, что первый хотел сделать «как лучше для туризма», второй сделал «как важнее для области». То, что туристы обрывают телефоны перевозчиков, экскурсионных бюро, туроператоров, турагентов, туристко-информационных центров – является побочным эффектом правоты обоих.
  7. 7. Разница решений демонстрирует полное отсутствие межрегионального взаимодействия, на фоне самостоятельных решений Фонда и Монастыря. Чем грозит подобная ситуация в нынешних условиях – не мне вас пугать.
  8. 8. В основе межрегионального решения «соловецкого вопроса» должно лежать признание факта НЕВОЗМОЖНОСТИ остановки пассажиропотока на линии Кемь-Соловки по массе причин: от непрерывного ведения федеральной программы до снабжения посёлка.
  9. 9. Уважаемые глава Фонда Михаил Ефимович и врио губернатора АО Александр Витальевич! Если не ошибаюсь, от начала вспышки COVID-19 на Белопорожской ГЭС в Кеми до срочного открытия лаборатории для тестирования в Кеми прошло всего недели полторы... Невелик срок, но лучше, если бы его не было – спросите Артура Олеговича.
  10. 10. Простите, но возьму на себя смелость рекомендовать вам простое решение: в рамках федеральной программы развития Соловков, которой руководит Фонд, купить оборудование и срочно запустить на Соловках, на базе поселковой больницы, лабораторию по бесплатному ПЦР-тестированию командированных работников и жителей посёлка; а также платному экспресс-тестированию туристов, буде у них случатся признаки болезни. Это действие позволит выполнить рекомендации Правительства и Роспотребнадзора, обеспечить санитарную безопасность на Соловках и запустить туризм там, где это технически возможно.
  11. 11. У меня ещё одна просьба, но уже совместно к Артуру Олеговичу и Александру Викторовичу. Определите, пожалуйста, единую дату, с которой Соловки ОТКРОЮТСЯ для туристов. Но учтите, пожалуйста, что между формулировками «закрыто до 30 июня» и «разрешено с 1 июля» – смысловая пропасть. Первая держит туристическую отрасль в состоянии неизвестности и неготовности; вторая – позволяет начинать бронирование всем участникам туризма.
16 июнь 17:28 | : Скандалы

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