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Через тернии к людям. Как появился флаг Архангельской области

Как появился флаг Архангельской области? История эта имеет свои корни в глубокой древности - ещё во времена Петра 1, когда он ездил к нам как на свою дачу, на всё лето...

Итак, начнём с конца, т.е. с 2000-х годов нашего века, когда из столицы в адрес Архангельского облСобрания депутатов пришло грозное указание принять наконец флаг губернии. К тому времени уже все субъекты РФ обзавелись флагами, которые были выставлены в залах Федерального Собрания РФ, а Архангельского среди них не было. Непорядок следовало исправить!

Вообще флаг должен был появиться ещё в конце 90-х, но как-то не заладилось... Власти неоднократно объявляли конкурсы на лучший эскиз для него - народ свои картинки присылал, их рассматривали, но ничего стоящего не было. Чаще всего проекты были сине-зелёные, олицетворявшие лес и море. Конечно, полно было с символами ёлок, бумаги, досок, брёвен, кораблей... Но такого, чтобы лаконично и ёмко описал бы суть - не попадалось...

В 2003 году был принят герб губернии. С ним поступили просто - взяв исторический герб Архангельска, обвили его дубовыми листьями и сверху поместили корону (признак субъектности).

Сразу же после утверждения герба рассчитывали принять и флаг, но устраивающего всех проекта так и не появлялось. В конце 2007 совершенно неожиданно был принят гимн области! С ним вообще не рассчитывали на скорый результат - конкурсы-то, конечно, проводили, рабочая группа собиралась регулярно и заслушивала все присылаемые композиции, поступавшие в разных видах: и акапельно, и в виде музыки без голосов, и сыгранных чуть ли не на ложках...

Но в конкурс ворвалась Нина Константиновна Мешко - тогдашний профессор Гнесинки и руководитель нашего Академического Северного Русского народного хора - предложила свои стихи с музыкой, да и исполнили его наши певуньи хора. И этот вариант тут же был под общие аплодисменты принят без разговоров!

Помню, когда его в первый раз исполняли на сессии АрхОблСобра, вокруг трибун и президиума через весь зал заседаний вышли девушки в народных костюмах - в кокошниках - и запели своими мощными голосами акапелла его слова, какая-то сила сразу подняла всех депутатов и гостей из их кресел... Так и был утверждён гимн Архангельской области!

Но шли годы. Нам удалось принять герб и гимн, а флаг так и не был утверждён... А Москва торопит! Последние в стране остались без флага. Рабочая группа по этому вопросу заседает едва ли не еженедельно, ко всем художникам, историкам и краеведам отправляют предложения - подключайтесь! Но так ничего путного и не выходит... 

Всё сдвинулось только тогда, когда я, как региональный депутат, предложил самый простой и долгое время лично для меня бывший очевидным проект - взять наш военно-морской Андреевский флаг и разместить в его центре герб области. Всё. Я долго не решался это предлагать, но, раз выступив, дело закрутилось уже далее без моего участия и в конце концов осенью 2009 года в таком виде флаг Архангельской области и был принят!

Надо отметить - приняли его с большим трудом. Прежде всего недовольна была Московская геральдическая служба, которая долго противилась этому варианту нашего флага, но после наших многочисленных обоснований они согласовали этот вариант, и флаг с тех пор является официальным.

Что же смущало геральдистов? А то, что, по их мнению, нельзя использовать флаг ВМФ РФ в качестве базового для губернского. Но вот ведь в чём дело, этот Андреевский флаг ВМФ появился именно у нас! В Архангельске его поднял Пётр 1 на своих военных кораблях, когда он с эскадрой, во время своего третьего пребывании в нашем городе в августе 1702 года ушёл на Соловки (где и освятил его), а дальше его путь прошёл по знаменитой "осударевой дороге" - из Белого моря в Балтику, таща с собой по лежнёвке два корабля, нужные для успешных военных действий против шведов.

Ну и конечно же, Архангельск - это город, где появился ВМФ страны. Именно тут строили корабли и для Балтийского, и для Черноморского флотов, а потом и для Северного, и для Тихоокеанского. Через Архангельск прошли практически все Российские адмиралы. Так что флаг ВМФ для нас родной с самого своего появления!

Все знают о том, что именно у нас в Архангельске в 1694 году Петром 1 был впервые поднят наш сегодняшний государственный триколор - царь хотел чтобы он стал Российским торговым флагом, а вот про Андреевский военно-морской флаг не многие слышали... Между тем, история их появления одна - в записях Петра 1 историки обнаружили, что первоначально он рисовал проект флага, на котором сегодняшний наш триколор был перечёркнут Андреевским крестом! Но позже решил, что их нужно разделить. Так у нас и появились 2 этих флага - и оба впервые явлены миру в Архангельске! Тогда всё ещё остававшимся единственным международным портом страны.

Кстати, совсем недавно узнал, чем украшали корабли до появления флагов. Оказывается - их завешивали ветками деревьев! Именно такие ветки изображены на древних литографиях и рисунках. Такая же традиция с той же символикой сохранилась у нас в "вербное воскресенье" - ветвями приветствуют встречных и демонстрируют свои мирные намерения. Но ветки везде одинаковые, а страны воевали, и им надо было понимать, где "свои", а где "чужие". Вот и появились флаги...

Ну и стоит добавить, что сегодня у флага Архангельской области существует брат-близнец! И в этот раз я уже не про флаг ВМФ. Это флаг города, в который так стремился Остап Бендер, "город, где все поголовно в белых штанах" - Рио-Де-Жанейро (фото внизу)! На таком же полотнище в центре также расположен герб, только их города. Туда у наших геральдистов руки не дотянулись, видать...

Михаил Силантьев, политик краевед и исследователь

(источник: https://dzen.ru/a/Zw4mKNUm1HtxEQut


12 декабрь 09:00 | : Горячая тема / Жизнь

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