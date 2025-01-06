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Островок тепла. В Архангельске прошел Рождественский турнир по волейболу

    Рождественский турнир по волейболу впервые организовал отдел по делам молодежи Архангельской епархии. Состязания прошли в зале архангельской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 31.

    В турнире поучаствовали три команды. Первое место досталось «Дружбе», второе занял «Юпитер», а третье досталось «Крестоносцам».

    Глава епархиального молодежного отдела священник Андрей Слиняков на открытии соревнований отметил, что христианская жизнь не должна ограничиваться лишь храмом: «Нести любовь Христову в мир можно разными способами, и главный принцип — надо радоваться с радующимися и плакать с плачущими. В этом плане полезен командный спорт: можно и порадоваться с победителями, и утешить проигравших. Пусть победы дарят нам радость, а поражения дают сил для того, чтобы стать лучше. Пусть время, которое мы провели вместе, всегда останется в сердце островком тепла!»

    Отметим, что помог организовать событие и принял в нем участие настоятель Ильинского собора Архангельска священник Сергий Карельский.

    Координатор турнира Вадим Рахманов рассказал, что в планах — сделать рождественские состязания ежегодными. О ближайших событиях молодежного отдела Архангельской епархии можно узнать здесь: https://vk.com/pravmol29

13 январь 09:15 | : Будни / Верую

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