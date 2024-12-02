О втором Соловецком подворье, путешествии Немировича-Данченко и будущем юго-запада Соломбалы…

Эта черно-белая фотография хранится в музее народных промыслов и ремесел Приморья (п.Уемский). В Госкаталоге музейного фонда РФ она учтена под названием «Отход соловецкого парохода “Вера” из Соломбалы». Период создания: нач. ХХ века. Подобное изображение приведено и на открытке начала прошлого века. Разница между двумя снимками невелика – на фото из Приморского музея на противоположном, правом берегу Северной Двины видно не частично, а полностью здание, торжественно открытого в 1901 году Архангельского казённого винного склада. С 1924 года в здании располагается Архангельский ликеро-водочный завод.

Следует сказать, что в Архангельске находились два подворья Соловецкого монастыря. Одно располагалось в самом городе, где находится и в наши дни. То есть по адресу: Набережная Северной Двины 77 корпус 1. Другое размещалось в Соломбале - на берегу Северной Двины, напротив Мосеева острова, в каменном одноэтажном доме, который до него занимали лесное адмиралтейство и морские кухни. На фрагменте плана (1920-е годы) города Архангельска (фото 2) местонахождение здания обозначено как «Владение Соловецкого монастыря». К подворью прилегала пристань образованного в 1861 году Соловецкого (монастырского) пароходства. На другом приведённом фото пароход «Вера» (фото 3) пришвартован именно к этой пристани. Здесь пассажиры, преимущественно богомольцы, садились на отправлявшиеся на Соловки корабли. На этом фото здание подворья уже двухэтажное. Второй, деревянный этаж пристроен к нему в 1872 году.

Именно в этом, 1872 году от пристани подворья в путешествие на Соловки на пароходе «Вера» отправился Василий Иванович Немирович-Данченко (1844 - 1936) - русский писатель, путешественник и журналист, старший брат известного театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича-Данченко. О путешествии он написал изданную в 1875 году в Санкт-Петербурге книгу «Соловки: воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами». Интересны его первые впечатления от знакомства с монастырским судном «Вера и его экипажем»:

«Тут все поражало нас удивлением. Командир парохода, рулевой, машинист, матросы — весь экипаж его состоял из монахов. Странно было видеть моряков в клобуках, точно и быстро исполнявших распоряжения своего капитана — небольшого, худощавого инока, зорко оглядывавшего окрестности. Не слышно было приказаний вовсе. Движения его руки определяли каждый шаг корабля, превосходно выполнявшего эту безмолвную команду. Высоко, на главной мачте парохода, сверкал ярким, режущим глаза блеском вызолоченный крест, вместо флага. Вот на него опустилась, словно серебряная, чайка и, отдохнув с распростертыми крыльями одно мгновенье, она ринулась в недосягаемую высоту так быстро, что у нас невольно захватывало дыхание, когда мы следили за ее полетом. Резкий, словно плачущий, крик ее донесся оттуда. Палуба была вся загромождена богомольцами. Всех пассажиров пароход вез около 450 человек».

И ещё о капитане парохода: «Капитан парохода крайне заинтересовал меня своею наружностью. Небольшого роста, весь как будто состоящий из нервов и жил, он ни на одну минуту не оставался в бездействии: то он сбегал вниз к рулю и сам поворачивал его, избегая переносных мелей, то опять зорко оглядывал окрестности, командуя экипажу. Белая парусинная ряса во все стороны развевалась ветром, черный клобук торчал на затылке, длинные каштановые волосы обрамляли еще молодое, но серьезное и умное лицо, все черты которого обнаруживали мужество, силу и сметливость».

На этом же пароходе Немирович-Данченко возвращался с Соловков. Из его воспоминаний: «Незадолго до приближения к Архангельску мы вышли на палубу. На юго-востоке сверкали золотые искры — это купола городских церквей и соборов. Потом обрисовались какие-то смутные, беловатые линии; они развертывались, светились все ярче и ярче, и, наконец, уже отсюда можно было отличить контуры каменных зданий набережной. Скоро пароход причалил к пристани Соловецкого подворья, и мы разом окунулись в шум, суету и движение городского центра».

В 1920-е годы здание Соловецкого подворья в Соломбале перестроено под жильё для рабочих судоремонтного завода «Красная Кузница», а ещё позднее под столовую. Строение можно увидеть в правой части цветного фото 1958 года Семёна Фриндлянда (1905-1964) - одного из самых известных фоторепортеров Советского Союза, работы которого американский университет Денвера после оцифровки выложил для свободного доступа в Сеть. В 1990 - х здание снесено. Статус памятника истории оно получить не успело.

Впрочем, следует говорить о незаслуженно забытой, заброшенной всей юго-западной оконечности Соломбалы. Здесь в 1693 году основана Соломбальская верфь, превратившаяся в середине XVIII века в крупнейший российский судостроительный комплекс. Всего с 1693-го по 1862 год с соломбальских стапелей сошли 450 боевых кораблей и торговых судов. За этот факт носящий с гордостью звание «колыбели отечественного морского судостроения» Архангельск должен благодарить Соломбалу. Поскольку историческая территория Соломбальской верфи закрыта для посещения посторонними, так как занята заводом «Красная Кузница», следует подумать о вовлечении в экскурсионно-туристический и рекреационный обороты свободных пока ещё здесь от построек земель, прилегающих к Северной Двине и, разумеется, ставшего полуостровом острова Мосеев. Перспективы интересного, полезного использования данной территории замечательные. Да и долги надо возвращать.

Александр Чашев



