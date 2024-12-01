Архангельску требуется мост

Растёт вширь и ввысь Архангельск. Сносятся старые дома. Лишь на фото можно увидеть каким был город в давние годы. И ещё на планах.

В 1936 году Северной картографической фабрикой ВКТ ГУГСК НКВД издан «Схематический план города Архангельска». На этом плане Соломбала соединена с городом «Пловучим мостом» (так раскрывается условный знак), на котором пунктиром указана трамвайная линия, выходящая из города на берег в районе нынешней Комсомольской и входящая в Соломбалу в начале Никольского проспекта.

С высокой долей вероятности можно предположить, что этот «мост» (его предшественник) изображён на старом, вызывающем лёгкую оторопь и тревогу за предков фото (прилагается).

Ещё один объект на плане привлекает внимание. Его обозначение в виде двойной сплошной линии с зазубринами по бокам раскрывается в условных знаках плана как «Искусств. Насыпь». Тянется она с севера Соломбалы по её восточному пустырю до берега Кузнечихи, затем «выныривает» на островах Шиловых и, наконец, выходит на правый берег Кузнечихи. Далее она огибает город по болоту, называвшемуся ранее Мхами, и вновь приближается к правому берегу уже Северной Двины у Быка. То есть в районе нынешнего Северодвинского моста.

Если посмотреть на современный план Архангельска (фото прилагается), можно узреть, что значительный участок той насыпи совпадает с маршрутом Окружного шоссе. Е.И.Овсянкин в книге «Имена Архангельских улиц» пишет об этой дороге: «Тянется от Талажского шоссе до Ленинградского просп., огибая город с востока. Проложено частично по насыпи, сооруженной для железной дороги, по которой в годы Великой Отечественной войны военные грузы перевозились от Экономии до Северной Двины». Поскольку на плане 1936 года железная дорога через Соломбалу ещё не указана, надо полагать, что рельсы уложены на насыпь чуть позже.

В наши дни Соломбала, особенно в часы «пик», страдает от транспортного коллапса. Не справляется с автопотоком Кузнечевский мост. О том, что будет, если он выйдет из строя, даже думать не хочется. Остро, насущно требуется второй мост. Те же острова Шиловы давно звучат в разговорах на указанную тему, как одна из возможных промежуточных для прокладки маршрута площадок. Увы, дальше разговоров дело пока не движется. А между тем опасения о том, что будет ещё гораздо хуже, от озвученных перспектив значительных объёмов жилищного строительства на землях округа у соломбальцев лишь нарастают. При этом их мнение о планируемой «великой стройке» никто не спрашивает - ни тебе опросов, ни тем более сходов граждан. Причина понятна – решение электората будет предсказуемо-однозначным: массовая застройка Соломбалы возможна только после возведения второго моста. Не хотят слышать власти «глас народа», названный в русской пословице «гласом Божьим»? Сурковская идеологема «суверенной демократии» последний раз в речах соискателей мест в разные уровни власти звучала накануне президентских и парламентских выборов 2007-2008 годов. Выброшена за ненадобностью и эта словесная «погремушка». А что нынче у нас с демократией? ...Да кто ж это знает?

Гораздо легче (благодаря фразе, которая стала мемом) ответить на извечный русский вопрос «Кто виноват?»: «Пушкин». Чуть менее двух веков назад (в 1832 году) «Наше всё» в поэме «Евгений Онегин» предположил:

Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

По трактирам «пушкинский» план можно считать выполненным досрочно. Дороги и мосты? Куда спешить? Подождём три столетия? Всего лишь.

Александр Чашев



