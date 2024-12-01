Верной дорогой идите, товарищи!

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Информационно-аналитический портал
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(Итоги последней конференции архангельского областного отделения КПРФ) 

21 декабря, в очередную годовщину рождения И.В. Сталина, состоялась отчетно-выборная конференция Архангельского обкома КПРФ. Где на очередной, уже третий, срок был избран Персеком Гревцов А.В. 

Перефразируя одну арабскую поговорку, можно сказать про ее основной итог - «Глупый полководец  для врага выгоднее, чем сильное войско противника». 

Действительно, за четыре года руководства областной организации партией Гревцовым, ее численность упала на 45%, от 1120 членов в 2020 году, до 628 на 21 декабря 2024 года.

Вот результат так результат работы! Так держать, – аплодируют ему политические противники! Значит, еще через два года работы КПРФ в Архангельской области перестанет существовать? Как – никак, а во времена Новикова А. В, худо – бедно, но численность всегда росла, за все годы его работы и при всех его недостатках.  

Почему такой сильный выход из рядов партии? Не видят смысла товарищи быть «формальной» частичкой, когда от тебя ничего не зависит, все предложения игнорируются и  никакой общественной жизни. Соответственно и личной перспективы поучаствовать в защите интересов трудящихся – в депутаты выдвигают только миллионеров, полукриминальных авторитетов, людей из «близкого круга» или вообще непонятно кого, к партии не имеющих никакого отношения. А рядовые и грамотные партийцы должны платить только взносы.

Многих активистов просто поисключали или «заткнули» рот. 

Многие и выбыли по вполне естественной причине – люди то немолодые…

А что ЦК партии, задаются вопром рядовые партийцы, еще не растерявшие своих идеалов? Не видит, что местную партийную организацию пора закрывать по дискредитирующим обстоятельствам? Или поменять руководство на кого-то еще? Хотя бы снова на Новикова от полной безысходности? Неужели все зациклилось на одних и тех же «некомпетентных» товарищах, которые из года в год показывают только отрицательные результаты работы, абсолютно безынициативные и видят от партии только «крышу» для своего продвижения по карьерной лестнице – Надежда Виноградова тому типичный пример.  

Как отмечают многие партийцы, выходящие на контакт с нашей редакцией, работа не ведется ни по одному из направлений, кроме сбора взносов. Многие категорично предлагают – провести чистку областной партийной организации, поменять все руководство под наблюдением представителей ЦК, пока хоть что-то еще есть, пока не поздно.  

Если посмотреть фото десятилетней давности с партийной конференции – там делегатов было под 80 человек, сейчас было избрано 40, а присутствовало всего 30 (для наглядности фото внизу).

Почему Гревцов добился таких «результатов»? Оценка наблюдателей от редакции:

 – слабая команда, он работает по принципу „Глупый сделает врага из друга, мудрый — друга из врага“ в первый его части, друзей и единомышленников почти не осталось;

- в  партии скучно, нет дискуссий, нет общения между собой коммунистов, если и собирают – лишь только для того, чтобы послушать, что вещает руководство. 

Как отмечают многие неравнодушные члены партии – никто не изучает теоретического наследия, никто не читает ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина. Про современное положение в стране, регионе и в мире – ни слова. Специалистов в руководстве нет, т.к. сами они ничего не знают, не знают никакой теории, что весьма заметно по их лексике. Одни верхушки знаний, лозунги. Солидная еще в нулевых партия, с которой считалась «Единая Россия», превратилась в свою бледную тень и существует из милости исполнительной власти.

Вот вам и основной итог этой профанации, под именем КОНФЕРЕНЦИЯ.


23 декабрь 09:00 | : Горячая тема / Политика

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