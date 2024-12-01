Пережитки старого быта. Уплотнение. И другие вести Поморья из декабря 1924 года…

В 1924 году миновало всего четыре года с момента прихода к власти в Архангельске представителей партии большевиков. В стране шла борьба со старыми порядками, или как тогда писали и говорили – «пережитками буржуазного строя». О событиях столетней давности повествуется в декабрьских 1924 года номерах губернской газеты «Волна».

В наши дни реанимированного капитализма лозунги того времени звучат несколько странно:

Ни копейки частном торговцу.

(нет других ныне)

Через решетки и железные двери застенков- протянем братскую руку помощи узникам капитала.

(себе что ли?)

Ещё одно из области фантастики:

За дело Ленина английские рабочие будут драться вместе с рабочими СССР.

Следующий годится для любого проверенного временем общественного строя:

Долой пьянку и картежничество.

И следом статистика «дел» борьбы с первым пороком:

В дежурной камере нарсуда при Архгубсуде с 1 января по 1 декабря 24 г. разобрано около 1300 дел, из них 95% падает на пункт «приготовление, варка и сбыт самогона».

Следом глас вопиющего рабкора с псевдонимом «Проезжий»:

ПЕРЕЖИТКИ СТАРОГО БЫТА

Море самогона. (Тамицкая вол. Онежск. У.)

В д.Тамица настолько развилось самогонокурение, что местные жители, не исключая стариков, женщин и подростков не только в праздники, но и в будни вечерами пьяные ходят по деревне и распевают песни. Устраивают вечеринки, которые всегда сопровождаются драками и скандалами…Чего же смотрит милиция? Да, оказывается, она сама пьянствует, сама «обливается самогоном. Нужны какие-то меры пресечения самогонщины.

От пьянства недалеко до ещё одного греха, последствия которого иногда требуют лечения. И потому в номерах газеты на видном месте публикуется:

Расписание часов приёма по венерическим болезням в центральной амбулатории имени тов. Ленина (ул. П.Виноградова, № 106). С 10 утра до 9 вечера ежедневно принимаются мужчины и женщины, трудящиеся, безработные, инвалиды труда и войны, учащиеся и прочие лица.

Распространению «стыдных» болезней способствовали тогда ещё и свободные нравы, продекларированные в «теории стакана воды». Так именовался взгляд на любовь, брак и семью, который заключается в отрицании любви и сведении отношений между мужчиной и женщиной к «инстинктивной» сексуальной потребности, которая должна находить удовлетворение безо всяких “условностей”, так же просто, как утоление жажды». Лишь в 1926-1929 годах «теория стакана воды» подвергнется большой критике и гонениям.

Не помогают бумажные постановления решению следующей ежегодной для наших градов и весей проблемы:

Тротуары обледенели.

Тротуары города в настоящий момент гололедицы покрылись льдом и небезопасны для хождения. Падение пешеходов сейчас явление нередкое. Существующее постановление ГИКа о околке и посыпке тротуаров плохо исполняется домовладельцами.

Увы, другими мыслями заняты головы домовладельцев. Квартирный вопрос испортил не только москвичей:

Уплотнение без разбора.

В связи с уплотнением много квартирных недоразумений и разных казусов. Жилотделом, как видно из многих жалоб в редакцию, не выработаны твердые принципы вселения в угол к семейным девиц или холостых мужчин и наоборот, также случае вселения в угол замеченных в воровстве.

Из скользкого и уплотняемого Архангельска на восток губернии надо было ехать:

Пинежский у. Никольская ярмарка. В Пинеге с 19 декабря открывается на 3 недели Никольская ярмарка. Со стороны населения восточной части губернии ожидается предложение продуктов местных промыслов скотоводства, оленеводства, рыболовства и охоты.

Не хлебом единым жили наши предки:

Хорошо, да мало.

На л/з № 23 «Красный воин» 1 декабря в помещении клуба тов. Биндером прочитана лекция «Паразитарные тифы». …Не мешало бы почаще приезжать таким лекторам. Ждем.

Не названо имя лектора в следующей публикации. Может, «товарищ Бендер» выступал перед горсткой северянок:

Шенкуренок. ЖЕНЩИНЫ, ВСТРЯХНИТЕСЬ.

(Л/з «Красный Октябрь»)

29 ноября была назначена беседа женщин. Несмотря на то, что все были оповещены, на беседу из 52 женщин явилось только 8. Женщины, подтянитесь! Сосед.

Более сознательными, к тому же сердобольными, оказались крестьяне из деревни Ступино:

Крестьянская взаимопомощь.

(дер. Ступино, Холмогорской вол.)

В дер. Ступино Копачево-Кривецкой общ. у крестьянина Федора Шумарина пала лошадь. Крестьяне деревни на общем собрании решили помочь Шумарину и собрали по подписному листу около 90 рублей. Крестьянин.

Хватило ли собранных денег на лошадь, газета не сообщила. Способ потратить кровные с пользой для души предложила в рекламном объявлении:

Вновь получены

балалайки, мандолины, гитары, домры, гармонии, граммофонные пластинки в магазине № 2 т-ва «ПРИЗЫВ».

И на запрос алчущих культурного досуга, еженедельный ответ в «Волне» предлагался:

Куда сегодня идти?

Дом Книги. – В экономич. Секции краеведческого о-ва продолжение обсуждения вопроса о положении смольной промышленности. 19 час.

Отместхоз. – Женское делегатское собрание совместно с домашними хозяйками города и Кузнечихи. В 18 час.

Клуб «Всасетр» - В 18 час. – Кружок ликвидации неграмотности. В 19 час. – хоровой кружок. В 20 час. – шахматный и профессиональный кружки. В 21 час. – спортивный кружок. В 21-30 – ячейка РКЛСМ счетоводных курсов.

Городской театр. – «Вишневый сад» - Чехова.

Рабочий театр. – «национализация женщин». ком.Юрьина.

Эдисон. – «В дебрях быта» и «Постройка амбаров».

Серп и Молот. – «Магнитная аномалия» и «Срытая правда.

Для более обеспеченных граждан увеселения иные:

Ленинградский союз потребительских общ-в Столовая № 1 Л.С.П.О.

Ул. Володарского № 3 (б. Театральная) с 1 декабря ежедневно с 7 час. вечера концертное кабарэ. Новая программа: с участием артистов эстрады, куплеты, пение, танцы и балет. Пиво в/кач-ства, портер двойной английский. Обеды, ужины и порционно. Кухня под наблюдением опытных кулинаров. Лучшие вина разных фирм. Во время антракта играет великорусский оркестр.

Желающим чего-либо покрепче далеко бежать не надо:

КОНЬЯК натуральный продается в ВИНТОРГЕ К.И.Коленова, ул. П.Виноградова,32. Русская горькая по заводской цене. Цены вне всякой конкуренции: понижены до себестоимости.

Боролось новое со старым. Крестины отменили, вместо них другой обряд предложили:

ОКТЯБРИНЫ.

20-го декабря на лес/заводе № 3 проходили уже 4-е октябрины, - родители новорожденного (беспартийные) изъявили свое желание не крестить у попа, а октябрить в клубе. Над новорожденным взяла шефство комсомольская ячейка. Молодняк.

Не прижился обряд.

Пропустила (пока ещё) цензура в рекламе упоминание о религиозных праздниках:

Доводим до сведения госкоопорганизаций и частных лиц, что «АРХТОРГОМ» получена и пущена в продажучерез свои розничные магазины К РОЖДЕСТВЕНСКИМ праздникам большая партия изделий «МОССЕЛЬПРОМА» и «Ленинградского пищетреста» (печенье, конфеты, сласти и т.п.) по самым дешевым ценам.

И даже такое объявление в газете появилось:

Совет коллектива Архангелск. Кафедрального собора извещает, что новогодний молебен в кафедральном соборе будет совершен 31 декабря нового стиля в 12 часов ночи.

Молитвой завершился 1924 год.

***

Через сто лет в Россию вернулся капитализм. Запретное разрешено. Спекулянты названы предпринимателями. Буржуины рулят экономикой и задают тон в политике. Контрреволюция победила? И что мы ныне строим? Или это не важно? И правы Махатмы, считающие, что там, где вопросы перестают волновать, а ответы становятся не важны, там и начинается постижение. Вне вопросов, вне ответов. …Постигаем.

***

Джорджу Байрону приписывают выражение: «Ну вот, Новый год… ещё одна почтовая станция, где судьба меняет лошадей». Помолимся своим богам, поблагодарим за всё хорошее и попросим для преодоления очередного отрезка жизненного пути кротких, мирных лошадок.

Александр Чашев

(на фото – Архангельск, площадь Ломоносова, 1924 год. Источник: https://vaga-land.livejournal.com/94778.html)