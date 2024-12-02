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Юсуп Разыков: «Приезжаю в Архангельск, как к родным». Эхо Arctic open

Есть такая народная примета: если Юсуп Разыков сошёл с трапа московского рейса в аэропорту «Архангельск», значит, Arctic open совсем рядом.

На архангельском международном кинофестивале он побывал во всех возможных ипостасях. Сначала (2018-й) привёз на конкурс свою картину «Турецкое седло», за которую получил приз «лучший сценарий». В следующем (2019-й) он уже председатель жюри полного метра, плюс привёз свою новую картину на внеконкурсный показ. В 2023-м он в качестве мэтра привозит в Архангельск своих студентов из Узбекистана для смелого эксперимента, о нём позже.

В фестивальной практике не принято частить с участием в жюри. Но если уж так повелось – начало декабря проводить в столице Поморья - Юсуп прекрасно чувствует себя в роли модератора показа. Человека, который представляет зрителям фильм и его создателей в начале, а в конце ведёт дискуссию, часто горячую, но всегда интересную («иногда интересней самого фильма», как по секрету признался Юсуп).

И всё-таки…

- Моя супруга на днях заглянула в киноэнциклопедию, - рассказываю другу, - и просто обалдела от списка твоих работ. 

- По версии одного издания, их больше ста. Всего – где или сценарист, или режиссер, или продюсировал, или снимался… а то и всё вместе.

- С таким послужным списком модерирование для тебя не мелковато?

- А мне нравится. Но бывает тяжело. Тяжело, когда фильм категорически не нравится, а надо преподнести зрителю его положительные стороны, такое бывает. Парадокс в том, что зрителю наоборот этот фильм может нравится, его хвалят после показа.

- И в чём истина?

- Каждый имеет право на свой вкус и взгляд. Я на свой. Такие словесные дуэли случаются – искры летят по залу. Но побуждает всегда зритель, таковы условия игры. Часто схлёстываемся в моментах – так бывает в жизни, а так не бывает. Главное, чтобы было всем интересно. 

- У тебя есть фаворит на этом фестивале?

- Безусловно. Вчера в Северодвинске «Филателию» Натальи Назаровой такой кайф было представлять… но об этом пока т-с-с-с (фильм получил ГРАН ПРИ фестиваля). Там так актриса играет… посмотри обязательно.

- Северодвинский зритель отличается от архангельского?

- Северодвинский более принципиален в спорах, ему сложнее что-то доказать. Но архангельский душевней… впрочем, это субъективный взгляд под настроение.

Подсчитали, что Юсуп приезжает к нам 6-ой раз (по одному и тому же поводу, примерно в одни и те же дни).

- Город меняется?

- Извини… у меня глаз замылился. Причём всё зимой, когда быстро наступает ночь, а снег белый. Но в этот раз обратил внимание, что аэропорт стал лучше, его, вроде, отремонтировали.

- И не вроде… Ладно, ты вот, что скажи – почему своё новое кино в Архангельск не привозишь?

- Потому что его нет. Как нет желания снимать вообще. То, что подсовывают продюсеры… там всё переделывать надо, на это они не идут. Ты же знаешь, я работаю на «поляне» авторского кино, а на него самому надо искать деньги. Я от этого элементарно устал и взял паузу, которая неизвестно насколько затянется. Сейчас в кино хорошо жить наглым, режиссёрам в том числе, а это история не про меня. Чем живу? Преподаю своим студентам из Узбекистана, пишу и переписываю сценарии, по фестивалям езжу, сразу после вас – «Сталкер»… то есть, живу полной жизнью.

Вроде бодро сказал… однако я знаю своего друга. Он в любую минуту готов на съёмочную площадку. Но при благоприятных обстоятельствах. Задаю «философский» вопрос:

- Как ты думаешь, куда катится новое российское кино? Вон, Герман-младший сравнивает его с иранским, что лично меня повергло в ступор.

И слышу резонный ответ:

- А не задумываюсь над развитием кинематографа, других проблем выше крыши. Хотя отмечу – сейчас время лёгкого кино. Четыре года назад, во время пандемии, отечественное кино и прокат спасли госдотации. Тогда народная душа требовала чего-то лёгкого, на это подсели и кинематографисты, и зритель. И до сих пор слезать не хотят, пересказы известных сказок бьют кассовые рекорды. Как ты понимаешь… это не моё.

И не моё, от души позлословили на тему рекордсмена-Чебурашки. И вернулись на поморскую землю.

- Каждый год приезжать к нам не надоело?

- Отнюдь. У Arctic open свой характер.

- Северный?

- Я бы назвал его скандинавским. Вспомни первые фестивали, сколько гостей оттуда было, дай бог ещё вернутся. И, конечно, суперкоманда тех, кто всё это организовывает, приезжаешь, как к родным. Серьёзно говорю, люди сюда рвутся в декабре, среди кинематографистов Москвы и Питера Arctic open стал своеобразным культурным кодом, сюда хотят приезжать ещё и ещё. 

- Приятно слышать! Но мы вас ждём здесь не только на фестиваль, но и со съёмочной группой. У тебя вроде был сценарий для Северодвинска – в лихие 90-е подлодку собираются пустить на иголки для Китая, а команда её угоняет.

- И был, и есть… и положен в очень долгий ящик. Когда продюсеры считают бюджет, у них глаза на лоб вылезают, слишком затратное производство. К тому же базы подводных лодок здесь нет, но она есть в Мурманской области. И, честно говоря, там техническая поддержка лучше, я снимал «Стыд», есть, с чем сравнивать.

- Бог с ними, с подлодками, тут ещё явно наложится режим секретности из-за немирного атома. Но я знаю, недавно умер твой друг в Ярославле, Юрий Ваксман, к которому ездили снимать москвичи именно из-за технической базы и не жлобских цен. Что теперь будет с «Ярсинема»?

- Увы, мои пророчества сбываются – «дети» постепенно растаскивают дело своего «отца».

- Ну вот, почему бы продюсеру не отправить съёмочную группу на 800 км севернее, в руки архангельской кинокомиссии?

- Сомневаюсь я. К Ваксману ехали именно за тем комплексом услуг и технической поддержки, который и в Москве не всегда получишь. Плюс всего 200 км. Плюс город, где всё что угодно можно снимать, века два охватом, если не больше. Всё это скрупулёзно подсчитывается, у нас давно наступила эра продюсерского кино. Ты же помнишь, я несколько эпизодов сериала «Фёдоров» хотел снимать в аутентичных интерьерах вашего медицинского, где великий офтальмолог начинал свой профессиональный путь. А мне нашли в Москве похожее здание и сказали – «не чирикай».

Погрустили вместе… но недолго. И стали вспоминать прошлогодний проект «Арктическая жара». Это когда пять узбеков впервые приехали на Русский Север и сразу стали снимать кино.

- Не узбеков, - поправляет меня Юсуп, - студентов узбекской группы ВГИКа. Среди них – русский, турчанка, кореец… полный интернационал.

- И какой выхлоп?

- Обалденный, практика потрясающая, им весь Ташкентский филиал ВГИКа завидует. Ещё и призы теперь получают на фестивалях. 

- Насколько я понимаю, это была ещё и практика на профессиональную коммуникативность – сработаться с северными операторами.

- Не только сработались, но и передружились, до сих пор активно общаются.

Друг с воодушевлением рассказывает про оператора Алёну, настоящую северную валькирию, лошадницу, предложившую сюжет о лошадях, а когда приболел её партнёр с Узбекистана, всё сама снявшая и смонтировавшая. «Они после не поженились?», - хотел спросить я, но самоодёрнулся.

Вспомнили, что тогда же были последние съёмки Древарха Просветлённого, совсем незадолго до его кончины. Юсуп, кстати, ими недоволен, на выходе получился предвыборный ролик кандидата куда-то… и всё равно это уже история.

- Есть желание повторить?

- Не только желание, но и идея расширить эксперимент ещё на два северных региона – Мурманск и Сыктывкар, это же настоящая международная киношкола. Сейчас думаем над этим.

- Так на следующий год тебя у нас ждать?

- Как Бог даст. Хорошо бы опять вместе попасть в одно жюри…

На том и порешили.

Леонид Черток 

18 декабрь 13:56 | : Горячая тема / Культура

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