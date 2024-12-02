Из рук жены. Домашний стол русских писателей

Классики русской литературы любили хорошо поесть. О баснописце Крылове вообще легенда ходит, что он отдал Богу душу, чрезмерно навернув блинков с икоркой на Масленицу.

Ну, а если без излишеств и не заглядывая в «Эрмитаж» или трактир Тестова. Чем лакомили светочей российской словесности их хлебосольные женушки? Тех, кому на таких повезло жениться…

Лакомка Достоевский

Федор Михайлович любил русскую кухню. Его супруга Анна Григорьевна в своих воспоминаниях писала, что он любил заказывать себе селянку, расстегаи, подовые пирожки. Во время заграничных путешествий они часто ели готовые обеды в местных кафе – обычно это был суп, мясное или рыбное блюдо и десерт.

Достоевский предпочитал куриное мясо. Анна Григорьевна вспоминала, что однажды они чуть не поссорились, поскольку на обед у них не оказалось курицы. Куриное мясо он мог есть отварным, просто запивая его теплым молоком. Но любил при этом и жареного цыпленка – например, с картофелем.

Со временем Достоевская научилась замечательно вести хозяйство и сумела организовать для мужа прекрасный стол, хотя они весьма часто нуждались в деньгах.

Когда Достоевский был сильно увлечен работой, то мог перекусывать обычными бутербродами с сыром – он не любил, чтобы его отвлекали. Так же в качестве перекусов у него всегда были сладости и сухофрукты.

Если к основным блюдам писатель был обычно не привередлив, то десерты он выбирал тщательно. Анна Григорьевна писала о том, как он мог ходить от одной пекарни к другой, выбирая любимую выпечку. И вообще Достоевский очень любил сладости – булочки, бисквитные пирожные, мед с орехами.

Близкий друг семьи Всеволод Соловьев вспоминал, что Федор Михайлович был большим лакомкой. Во время оживленной беседы он мог открыть свой шкафчик и начать доставать оттуда жестяные банки с королевским черносливом, изюмом, свежей пастилой. Он угощал окружающих и сам с удовольствием уплетал эти лакомства.

Любимым же напитком Федор Михайловича был чай. Он лично его заваривал, непременно добиваясь такого цвета чая, который казался ему идеальным. В доме Достоевских всегда кипел самовар, а вот спиртное не жаловали. Отец великого писателя был пьяницей. Федор Михайлович признавал, что алкоголь пагубно воздействует на него, поэтому позволял себе выпить только полрюмки коньяка или немного красного вина.

Вегетарианец Толстой

Говоря о кулинарных пристрастиях Толстого, все обычно вспоминают о том, что он был вегетарианцем. Но на самом деле Лев Николаевич перестал употреблять мясо сравнительно поздно.

В 1908 г. в интервью американскому журналу «Good Health» он говорил, что не ест мясо около 25 лет, то есть он стал вегетарианцем, когда ему уже было за 50. Кроме того, Толстой никогда не был веганом – до конца жизни он очень любил яйца и молочные продукты, которые были важной частью его рациона.

Почему же именно с этим великим писателем у многих ассоциируется вегетарианство? Возможно, причина кроется в том, что Лев Николаевич отказался от мяса по духовным и нравственным соображениям. Со свойственной ему страстностью он стал пропагандировать вегетарианство и приобрел в этом немало последователей.

Что касается его супруги Софьи Андреевны, то она не только не была вегетарианкой, но и рассматривала подобный образ жизни мужа как его очередную причуду. Нередко она тайно готовила супы на мясном бульоне, уверяя супруга, что они вегетарианские.

Софья Андреевна всю жизнь записывала понравившиеся ей рецепты. В ее кулинарной книге собраны любимые блюда их семейства. Среди них – знаменитый Анковский лимонный пирог, яблочная пастила по рецепту Фет, вкуснейшие яснополянные варенья, пылающие пудинги и ароматные квасы.

После того, как Толстой стал вегетарианцем, основой его пищи стали каши, яйца во всевозможных видах, простокваша, грибы. Его супруга сетовала, что от такой пищи у него происходит брожение в желудке, а сам он худеет на глазах.

В молодости же Лев Николаевич был большим гурманом. В частности, это нашло отражение в его бессмертных романах. Толстой часто с аппетитом перечисляет, что ели и пили его литературные герои – и это блюда не только из русской, но и французской кухни.

Чехов – любитель рыбы и блинов

Антон Павлович нередко воспевал вкусную еду на страницах своих книг, но сам в еде был весьма умеренным. Его мать нередко жаловалась друзьям, что у него совсем нет аппетита. С чем это было связано? Дело в том, что с детства Чехов был очень болезненным.

Еще в 11 лет у него диагностировали катар кишечника – последствия этого заболевания он ощущал всю жизнь. С 24 лет он страдал туберкулезом и кроме того у него было слабое сердце. Всё это приводило к тому, что Чехов старался проявлять в еде умеренность – тем более что по профессии он был врачом и в полной мере осознавал важность подобных ограничений.

Означает ли это, что Антон Павлович был в еде аскетом? Вовсе нет. Он любил вкусно поесть, но старался при этом вставать из-за стола слегка голодным. В еде он отдавал предпочтение русской кухне – любил рассольник и селянку, вареники и кулебяки, жаркое и икру.

Женился Чехов сравнительно поздно, когда ему уже был 41 год. Его супруга Ольга Книппер лакомствами его не баловала. Она была известной актрисой и ей было не до ведения домашнего хозяйства. К тому же, супруги почти сразу же стали жить раздельно – она осталась в Москве, а он по состоянию здоровья был вынужден жить в Ялте.

Самым же известным блюдом, которое воспел Чехов, были жареные караси в сметане. Герой его рассказа «Сирена» делится секретом приготовления этого блюда. Для того, чтобы карась не пах тиной, его нужно живым целые сутки продержать в молоке.

Также Чехов с большим почтением относился к блинам. Он уверял, что по-настоящему их могут печь только русские женщины, а вот у мужчин блины получаются похожими на резиновые калоши.





(по материалам https://dzen.ru/a/Zv9uAt4hXlTqXuAY