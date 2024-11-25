Поморский вариант. Земля для многодетных и участников СВО

Выделение земли для строительства домов для многодетных – пример, как Президентское поручение в регионах либо саботируется, либо извращается. Т.к. со стороны президентской администрации нет должного контроля.

В Архангельской области за все эти годы, что Президент РФ пообещал выделить всем многодетным семьям землю, а после это его поручение было даже прописано во все законы как федерального, так и регионального уровней, очередь из многодетных выросла до более 8 тыс семей (из всего зарегистрированных на территории региона 12 тыс. семей) и практически не двигается.

Многочисленные уполномоченные по правам человека, по правам детей и другим правам, а также прокуратура области, депутаты всех уровней - вопрос даже не поднимают. Всех устраивают ответы муниципалитетов, на которых и свалили решение данного вопроса, и в которых те сообщают, что на их территориях свободных участков для нуждающихся нет. При этом участки для коммерсантов-застройщиков, для соцучреждений и пр. имеются в избытке.

Если по началу земельные участки у нас выдавали в неудобьях, в болотах и пр, что приводило к обращением граждан в суды с требованием предоставить землю хотя бы в незатапливаемых местах, а позднее и к требованиям построить инфраструктуру (дороги, ЛЭП и пр.), то сейчас вообще власти решили, что лучше ничего не предоставлять - хлопот меньше.

Единственное, почему очередь из желающих получить землю у нас хоть немного движется, это принятое на региональном уровне и прописанное в областной закон "О помощи многодетным" возможность вместо земельного участка семье получить т.н. "денежный сертификат".

В номинальном выражении стоимость этого сертификата варьируется от 210 до 310 тыс руб в зависимости от количества детей в семье. Но использовать этот сертификат можно лишь в виде доплаты при покупке нового жилья у местных застройщиков, либо в качестве частичного погашения ипотечного кредита для покупки жилья.

А какой банк даст в долг многодетным? Ведь у них почти всегда уровень дохода на каждого оказывается крайне низким. Да и купить квартиру при сегодняшних ценах многодетным практически нереально. К тому же многие отказываются от такой "господдержки" ещё и потому, что стоимость земли в городах в разы выше, а потому люди просто ждут, когда Президент РФ, давший людям обещание, вспомнит о нём и потребует вопрос решить.

Ну и надо отметить, что вообще-то эта новелла областных властей противоречит Земельному Кодексу РФ, где в пункте 39.5, в абзаце 6 прямо говорится о том, что в замен земельного участка гражданам, имеющим 3-х и более детей, могут предоставлять исключительно "жилые помещения"! Никакие сертификаты или ещё какие-то другие заменители не предусмотрены, а значит незаконны! Но, как я уже говорил выше, прокуратура уже много лет на это в нашей области никакого внимания не обращает, как и все остальные...

В 2024 году к категории многодетных, которым положено бесплатно выделять землю для строительства, добавили ещё и семьи участников СВО. Что просто приведёт к увеличению очереди нуждающихся, ведь что-то делать для подготовки такого громадного количества новых земельных участков для их бесплатной раздачи муниципалитеты даже не собираются, а региональные и федеральные власти перед ними этой задачи и не ставят… По крайней мере в принятых бюджетах на 2025 год средств на это не предусмотрено.

Ситуация тяжелейшая и запущенная. Но выход из неё есть!

Вокруг наших крупнейших городов расположены многочисленные СНТ - дачные посёлки, в которых есть гигантское количество невостребованных участков. При этом дачные товарищества имеют всю нужную инфраструктуру, там сегодня разрешено строить дома для постоянного проживания и прописываться в них.

Предоставлять землю для социальных категорий в СНТ не запрещено, но напрямую муниципалитеты это делать не могут - тут надо договариваться с этими самыми СНТ. Т.е. муниципалы могли бы предложить, например, отремонтировать дороги к СНТ, ЛЭП, помочь в организации бесплатной газификации, организовать проведение комплексных кадастровых работ, наладить нормальную работу транспорта и т.д., а взамен получат любое количество земельных участков для решения вопросов обеспечения и многодетных и всех других нуждающихся!

Вот только власти даже муниципального уровня ни с кем договариваться не желают, да и про дачные товарищества слышать не хотят... Пока не преодолеем это чиновничье чванство, вопрос так и не сдвинется...

Тут надо просто определить - нужно ли властям действительно предоставить людям землю, как того требуют принятые у нас законы, или это обычная декларация, выполнять которую на самом деле никто и не собирался? Вопрос непосредственно к губернатору - все остальные подчиняются ему и при получении команды выполнят всё что нужно. Вот только будет ли у него желание решить данный вопрос?

Михаил Силантьев